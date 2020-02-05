«Они сломали нам жизнь, а теперь хотят от нас избавиться»: на Урале многодетную мать с больным ребенком выселяют из квартиры

Жительница села Рыбниковское в Свердловской области Светлана Доброва может оказаться на улице вместе с ребенком из-за долгов по коммуналке. Женщина и ее 11-летний сын Гоша живут в казенном доме. Уже больше десяти лет свердловчанка пытается доказать, что сделанный капитальный ремонт испортил жизнь ей и мальчику. У Гоши атопическая бронхиальная астма, семейные деньги уходят на лечение, на платежи за свет, воду и обслуживания средств не хватает.

ПОСЛЕ РЕМОНТА СТАЛО ХУЖЕ

Осенью 2008 года в доме, где живет семья Добровых в угловой квартире, начали делать капитальный ремонт, заменили систему отопления: рабочие отрезали часть трубы и убрали несколько батарей. Целый месяц в жилище не было отопления.

- Сразу два угла в нашей квартире после «ремонта» перестали отапливаться, стены начали промерзать, не работала вытяжка. В квартире сразу стало сыро и очень холодно. А зима еще не закончилась, - объясняет Светлана.

Плесень в квартире во всех комнатах. Фото: предоставлено Светланой Добровой.

Вместе с холодом в квартире появилась плесень. Стены во всех комнатах почернели, особенно возле окон. В управляющей компании, по словам хозяйки квартиры, только разводили руками. В администрации села с женщиной соглашаются, но новое жилье не выдают.

- Мы сделали несколько экспертиз, где говорится, что наши квадратные метры не пригодны для проживания. Но нас как будто не слышат, - заключает она.

Хотя температура +17 градусов при норме выше 20 в угловых комнатах, есть трещины в кирпичных стенах. Даже в прокуратуре Каменского района заявили, что ремонт в доме нужен. Также оштрафовали управляющую компанию на 50 тысяч рублей. Но те объявили себя банкротами и пропали.

Экспертиза показала, что температура в квартире не соответствует норме. Фото: предоставлено Светланой Добровой.

Новая управляющая компания вернула на место трубы. Стало тепло, но плесень никуда не делась.

Пока Светлана разбиралась с коммунальщиками, у нее заболел ребенок. Сыну на тот момент было всего три месяца. Долго бегали по врачам.

ПЛЕСЕНЬ ПОДАРИЛА БУКЕТ БОЛЕЗНЕЙ

Сейчас в 11 лет у Гоши целый список болезней: тяжелая форма бронхиальной астмы, вегетососудистая дистания, круглогодичный аллергический ринит и другие. Мальчику дали инвалидность. Сам парнишка растет творческим и умным, мечтает стать модельером.

- У него аллергия на воду, которой он умывается, на препараты от аллергии. Мало того, что он задыхается, у него отекает гортань. Несколько раз в месяц мы лежим в больнице, приходится постоянно ездить в город Каменск на обследование и госпитализацию. Все время в дороге, - продолжат мама Гоши. - Врачи говорят, что астма у Гоши началась из-за плесени. Он был еще младенцем, а в квартире холодно как на улице.

Несколько раз в месяц 11-летний Гоша проводит в больнице. Фото: предоставлено Светланой Добровой.

Все деньги семьи уже много лет уходят на лечение. Светлана не работает, потому что все время находится с Гошей. Ребенок на домашнем обучении. В 2009 году семья осталась без единственного кормильца, умер отец мальчика. С той поры стали копиться долги по коммунальным платежам.

Недавно многодетной матери пришло предупреждение о выселении из квартиры. Фото: предоставлено Светланой Добровой.

Недавно Добровым пришел документ о выселении. Светлана задолжала больше 200 тысяч рублей. Женщине дали срок в два месяца, иначе вместе с ребенком она пойдет на улицу. Денег у нее нет и другой квартиры тоже. Помимо Гоши у Оксаны еще двое взрослых детей, они стараются помогать ей, но этого не хватает, чтобы решить все проблемы.

Мы обратились за комментарием в сельскую администрацию.

- Так как у нее ребенок инвалид, ей положена компенсация. Чтобы ее получать, необходимо заплатить за квартиру. Понимаете, ее никто не выселит согласно жилищному кодексу. Это делается только через суд, - глава администрации села Рыбниковское Вячеслав Заостровных.