Уральский дублер Высоцкого: «Из-за коньяка он упал со стола на сцене»

25 января был день рождения знаменитого советского поэта и артиста Владимира Высоцкого. Ему исполнилось бы 82 года. Один из значительных периодов творчества Высоцкого связан с московским Театром на Таганке. Мало кто знает, но когда знаменитый актер не мог выступить, на сцене его заменял уроженец Свердловской области, актер Валерий Черняев. Он родился в 1949 году в Новой Ляле и учился в Свердловском театральном училище. В День рождения Высоцкого он вспомнил о том, каково было заменять известного артиста.

Фотовыставка к 75-летию Владимира Высоцкого в Театре на Таганке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Я ОРАЛ ХРИПАТЫМ ГОЛОСОМ»

- Валерий Сергеевич, как вы, студент театрального училища из Свердловска, попали на работу в Театр на Таганке?

- Будучи студентом, я ездил по столицам, смотрел спектакли. Однажды в каникулы приехал в Москву. Попадаю на спектакли во все театры, но не в Театр на Таганке. На третий день утром подхожу к служебному входу. Жду. Вдруг выходит из машины Юрий Петрович Любимов (Режиссер и создатель Театра на Таганке, - ред.). Я к нему, говорю, что специально приехал из Свердловска, просил пустить меня посмотреть репетицию. Он провел меня. Но! Репетиция закончилась, а я решил еще и на вечерний спектакль остаться. Повесил свое осеннее пальто в гардеробе. Оно-то меня и выдало. Вечером его заметили среди дубленок и поняли, что тот парень, который утром приходил, все еще в театре. Стали меня искать. Спасло лишь одно – я подбежал к какому-то человеку, сказал «Очень хочу посмотреть спектакль». А он оказался заведующим постановочной частью. Ну, он предложил: «Ты помогай монтировщикам, а я тебе за эту буду каждый вечер давать входной билет». Я работал, как вол, и скоро стал в театре своим человеком.

- А актером-то вы в театре, когда стали?

- Ну вот, однажды я увидел на доске объявление «Показ студентов Щукинского училища». Уговорил заведующего труппой после щукинцев пустить и меня на сцену. А я в то время любил поэзию Высоцкого, подражал ему, как многие певцы и актеры тогда, пытался «орать хрипатым голосом». Я прочитал стих Евтушенко «Казнь Стеньки Разина», начал петь… Режиссер Юрий Любимов послушал меня, говорит: «Когда закончите учиться, приезжайте опять и покажите мне монолог Хлопуши (участник восстания, которого играл Высоцкий, - Ред.), который звучит в спектакле «Пугачев». Нас Володя часто подводит. Если вы понравитесь, мы вас возьмем».

В воскресенье Валерий Черняев провел творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, в Ельцин Центре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А как Высоцкий подводил театр?

- У него были концерты, съемки… Да и потом, Любимов ведь не предложил мне выучить роль Гамлета, которая целиком создавалась под Высоцкого. Лишь монолог Хлопуши из «Пугачева». Когда я читал «Стеньку Разина», он увидел, что я смогу поработать и на Хлопуше.

- И тогда вы стали дублером Высоцкого?

- Дублер – это очень громко сказано. Пока Высоцкий может, он играет. А как не может, выхожу на замену я. Однажды в семь вечера мне звонит заведующая труппой, говорит: «Валерий, собирайтесь быстро. Володя едет на машине из Польши и не успевает на спектакль. Так что играть будешь ты». Я позвонил всем друзьям в Москве, достал для них входные билеты. Все пришли. Идет спектакль. А там сцена моя начинается с того, что Хлопуша взбегает наверх, втыкает топор и начинает свой знаменитый монолог. И вот я взбегаю, втыкаю топор… Рядом вдруг втыкается другой топор и голос, знакомый каждому в нашей стране, говорит: «Старик, извини, но я успел». После спектакля я выхожу через служебный вход. Стоят мои друзья, улыбаются довольные – на Высоцкого посмотрели. Я им говорю: «Вы не радуйтесь. Вам все равно придется придти на меня». И когда я точно знал, что буду играть, я их позвал. Закончился спектакль. Они стоят с улыбками. Я говорю: «Ну? Кто лучше?» Они говорят: «Конечно ты, Валера, но после Высоцкого».

Роль Гамлета в Театре на Таганке создавалась специально под Высоцкого. Поэтому в этом спектакле никто не решался заменить известного актера.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«МЕНЯ СЫГРАЛ БЕЗРУКОВ»

- Высоцкий вспоминал, что когда он играл Хлопушу, молодые актеры по неопытности побили его цепями, на которые он бросался. Вам тоже досталось, когда вы его заменяли?

- Нет. Когда я играл, все уже опытные были. Но роль все равно очень тяжелая, эмоциональная. Это сейчас я могу прочитать монолог пять раз в день, а тогда один раз на сцену выходил и сразу голос терял. Там же еще на колени надо падать. Я подколенники ставил, чтобы не больно было. И Высоцкий ставил. Как-то он мне сказал: «Я тебя умоляю, сделай хорошо. Я так устал от этой роли, мне так больно. Колени болят».

- То есть, Владимир Высоцкий не боялся, что вы выступите лучше него и роль уйдет к вам?

- Он никого не боялся. Единственное – он не любил предательство. Например, однажды он подумал, что Валерий Золотухин предал его, когда взялся играть Гамлета. Потому что роль Гамлета поставлена была на Высоцкого, и никто бы ее не смог больше сыграть. А вот Хлопушу действительно каждый мог бы сыграть.

Театр на Таганке. Фотовыставка к 75-летию Владимира Высоцкого.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Что вы думаете о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой»?

- Я не собирался смотреть этот фильм. Но мне позвонили родственники. Сказали, что Безруков там играет меня. Я не поверил, он же Высоцкого играет. Но купил диск, посмотрел дома. И действительно там Высоцкий дает советы молодому актеру, как Хлопушу играть. А это как раз было у меня. Стоял в театре Высоцкий с группой. А мне на следующий день играть Хлопушу. И Высоцкий стоял ко мне лицом. Заметил меня. Я ему: «Мне завтра играть, не подскажите ходы, выходы?». Он пошел со мной и дал несколько наставлений. Так что теперь я на концертах своих всегда говорю: Безруков сыграл Пушкина, Есенина, Христа, Бориса Годунова и меня. А фильм… Это не фильм о Высоцком. Золотухин с Никитой Высоцким сидели на киностудии и принимали картину. И я ему сказал свое мнение. А он: «Да не о Высоцком там речь! Там о КГБ речь, какие они хорошие, оказывается, были».

«ПРО СВЕРДЛОВСК НЕ ВСПОМИНАЛ»

- Помимо Хлопуши, в каких еще ролях вы заменяли Высоцкого в театре?

- Однажды Владимир Высоцкий позвонил из другого города и сообщил, что не может оттуда вылететь, чтобы вечером сыграть у нас в спектакле «10 дней, которые потрясли мир». А там у него сразу несколько ролей. В театре настоящая паника, все бегают. Никто заменить Высоцкого целиком не соглашается. Тогда режиссер поделил его роли между разными актерами. Но была еще очень сложная песня под гитару. И вот ее уже никто не соглашался петь. Борис Хмельницкий отказался, Валерий Золотухин отказался, хотя и тот, и другой песню знали хорошо. И вот режиссер поворачивается ко мне: «Валера, а ты случайно не знаешь этой песни?». «Знаю!». «Может, споешь вечером?». «Спою!». И он пошел спокойно домой, а я побежал в литературную часть театра переписывать слова, потому что песни этой я не знал.

Фотовыставка к 75-летию Владимира Высоцкого в Театре на Таганке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Выучили?

- За четыре остававшихся часа выучил и много раз спел без бумажки до спектакля. Мне казалось, что она простая. Но когда дали первый звонок, я вдруг все слова забыл. Думал, может без меня как-нибудь обойдется? Но меня нашли, вытащили из-за кулис, посадили на край сцены: «Держись!». И вот начинаю играть, а слов вспомнить не могу. Пришлось Золотухину спеть за меня. Через некоторое время ситуация повторилась – Высоцкий не успевает, петь песню некому. Режиссер решает, кто выйдет вместо него. Золотухин тогда глядя на меня, сказал: «Ну, что вы, братцы? Он же в тот раз «пел», ну пусть еще раз и споет». Только в этот раз я песню уже знал наизусть.

- Владимир Высоцкий два раза был в Свердловске в молодости и написал не лестный отзыв о нашем городе, что тут все в противорадиационной одежде ходят и в воздухе стронций… Когда он встретил вас, свердловчанина, в театре, он вспоминал про Свердловск? Про ту свою поездку?

- Нет. При мне нет. Он знал, что я отсюда. Но дело в том, что я же не был его другом. И приятельских отношений не было. Мы здоровались. Я ему в гримерке пел свои песни. Но он не вспоминал о поездке в Свердловск, даже когда я попросил 10 рублей взаймы, чтобы полететь на Урал на похороны близкого человека. Занять мне тогда было не у кого. Все говорили, что Высоцкий в долг никогда не дает, только на опохмел. Я попытался сделать вид, что опохмелиться надо, но Высоцкий уже знал, что мне нужны деньги на похороны. Достал пачку десяток красных, дал мне одну. Я долго не мог вернуть долг. Потом был концерт, заработал, подхожу, отдаю долг. Высоцкий смотрит на меня: «А я думал, ты десять рублей стоишь». Эта фраза мне запомнилась. А про Свердловск он не вспоминал. Он был очень занятой человек.

В советские годы многие музыканты пытались подражать манере Высоцкого петь.Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

«ИЗ-ЗА МАРИНЫ ВЛАДИ В ТЕАТРЕ ШЛА БОРЬБА»

- В Театре на Таганке знали, что Высоцкий употребляет наркотики?

- Нет. Никто! Никто даже предположить не мог. Более того, за пять лет я лишь однажды видел его пьяным. Перед спектаклем он сидел в гримерной с каким-то человеком и пил коньяк. Вениамин Смехов тогда воскликнул: «Ох, Володя пьет!». А надо было играть в пьесе «10 дней, которые потрясли мир». Конец первого акта, Высоцкий стоит на столе и тут проходит армия белогвардейская. Он говорит: «Все вперед! А я буду думать о дальнейшей судьбе России!». Обычно в этот момент он соскакивал со стола и монтировщики стол убирали. Но коньяк уже подействовал и Высоцкий не спрыгнул, а упал со стола. Монтировщики его подхватили и унесли за кулисы. Дальше его уже развезло. В итоге все его куски отыгрывали другие актеры.

Владимир Высоцкий и Марина Влади на праздновании десятилетия Театра на Таганке. 23 апреля 1974 года. Снимок А. ГаранинаФото: Борис КУДРЯВОВ

- С Мариной Влади, своей последней женой, Высоцкий познакомился именно в Театре на Таганке? Как это случилось?

- Она пришла посмотреть «Пугачева». После спектакля они все пошли в ресторан. Там и познакомились. У нее была женственная, не холодная красота. К тому же ее боготворили за то, что видели в кино, за то, что она зарубежная актриса. Знаете, за нее в театре такая борьба шла. Золотухин встревал, хотел… Все время говорил «Если бы не Нинка, еще неизвестно, с кем бы Влади ушла». Нинка это его супруга. Они вместе тогда пришли на первую встречу с Мариной Влади. И Высоцкий там был. Потом однажды был случай. Мы готовимся к спектаклю, и тут влетает Высоцкий: «Ребята, ребята! Сегодня готовимся в полную силу! Моя в зале!». Марина Влади тогда опять в зале сидела. Все актеры отработали так, будто это была премьера! Больше такого спектакля ни разу у нас не было. И Марина расплакалась. Пришла за кулисы, всех поцеловала. Нет, не всех. Мне, к сожалению, не досталось ее поцелуя (смеется).