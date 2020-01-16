«Он как атомный реактор, даже бункер для него построили»: в Екатеринбурге запустят циклотрон, который поможет победить рак

В Уральском федеральном университете готовят к работе циклотрон – уникальный комплекс устройств, который будет создавать радиоактивные изотопы и радиофармпрепараты. В современной медицине они используются для ранней диагностики раковых заболеваний.

– Как правило, опухоль прячется там, куда прямого доступа нет, – объясняет Сергей Божуков, директор циклотронного центра УрФУ. – Без вскрытия тела получить информацию о ней сложно. Но если ввести в организм через шприц препарат с радиоактивными изотопами, то он соберется в опухоли и «подсветит» ее при обследовании человека на томографе.

Сергей Божуков: «Если ввести в организм через шприц препарат с радиоактивными изотопами, то он соберется в опухоли и «подсветит» ее на томографе»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами изотопы, уверяют специалисты, вреда организму при этом не наносят, так как у них очень короткий период полураспада – от десяти до 120 минут. После диагностики они довольно скоро выводятся из организма человека. Подобный метод позволяет обнаруживать рак на самой ранней стадии, когда вылечить его можно без серьезных последствий для организма.

– На Западе, например, если человек хочет застраховаться на приличную сумму, его обязательно подвергают такой радионуклидной диагностике, – объясняет Сергей Божуков. – Стоимость одного исследования в России сейчас оценивается примерно в тысячу долларов.

Сейчас подобные исследования в Свердловской области проводятся и оплачиваются по полису обязательного медицинского страхования. Однако изотопы для них приходится доставлять на вертолете из Уфы. Когда циклотрон начнет работать, процедура станет дешевле, а кроме того, проводить ее можно будет не только в Екатеринбурге.

Подобных циклотронов в России еще нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Есть две стратегии развития подобной диагностики раковых заболеваний, – обьясняет Сергей Кортов, первый проректор УрФУ. – Первая: вы ставите томограф и возле каждого томографа маленький циклотрон. Стоимость такого комплекса составляет порядка 7-8 миллионов долларов. Но можно сделать иначе – взять только томограф, а циклотрон сделать обслуживающим устройством для всех томографов. Тогда сами томографы будут стоить в четыре раза дешевле.

По второму пути Свердловская область и решила идти. Специально для циклотрона в одном из зданий УрФУ в Екатеринбурге был построен бункер с толщиной стен от 2,5 до 3 метров. Это должно обезопасить горожан от высокого уровня радиации, ведь когда циклотрон работает, находиться рядом с ним все равно, что стоять перед открытым ядерным реактором. Сердце циклотрона, то устройство, которое делает радиоактивные изотопы, уже готово. Сейчас сотрудники УрФУ тестируют другие узлы комплекса, которые и будут превращать радиоактивное вещество в препарат для диагностики, который можно безопасно вводить в организм.

Специально для циклотрона построили бункер с толщиной стен до трех метров - они защитят город от радиации.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В течение трех месяцев мы все это оттестируем, и к лету будет произведен технический запуск всего комплекса, – говорит Сергей Кортов. – С этого момента на нем можно будет проводить научные исследования, образовательную деятельность. Но по законам РФ на нем еще нельзя будет производить радиофармпрепараты. Для этого надо получить целый ряд лицензий, главная из которых – лицензия Минпромторга на производство радиофармпрепаратов. Мы намерены до конца года получить ее и вот тогда без опаски сможем передавать полученные здесь препараты в клиники.

Благодаря тому, что сами препараты будут производиться в Екатеринбурге, а не доставляться вертолетом из Уфы, в дальнейшем за такой диагностикой уже не надо будет ехать в столицу Урала. Свои томографы для ранней диагностики рака смогут получить и Нижний Тагил и Каменск-Уральский. А препараты для них будут производиться в Екатеринбурге.

– Один такой томограф в Екатеринбурге в год принимает примерно 5 тысяч пациентов. Но по нормативам европейским, даже не самым высоким, их для Свердловской области надо пять, – обьясняет Сергей Кортов. – Запуск вот этой машины позволяет существенно удешевить и расширить применение в клиниках томографов для диагностики и лечения раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.