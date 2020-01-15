2020-01-15T17:13:14+03:00
Общество

Закатали в асфальт: в Екатеринбурге дедушку похоронили посреди дороги, чтобы заблокировать выезд на производственную базу

А также на могиле поставили табличку с именем хозяина базы
Юлия СТАЛИНА
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Могила появилась 14 января. Фото: Кирилл ГоворухинМогила появилась 14 января. Фото: Кирилл Говорухин
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На Широкореченском кладбище Екатеринбурга похоронили человека посреди дороги. При этом могила перегородила выезд из производственной базы, которая находится поблизости. Собственник этого земельного участка Кирилл Говорухин заявляет, что это сделано специально, ведь его бизнес кое-кому мешает.

Проезд к базе теперь полностью перегорожен. Фото: Кирилл Говорухин

Проезд к базе теперь полностью перегорожен. Фото: Кирилл Говорухин

Конфликт между уральским предпринимателем и «Службой городских кладбищ» тянется еще с декабря 2018 года. Тогда поворот на кладбище с улицы Соболева перегородили строительными плитами, а затем и вовсе поставили бетонный завод. С тех пор работа базы стала невозможна и бизнес приносил только убытки. А на днях приехал трактор, который начал рыть яму.

- Они раздолбили асфальтированную дорогу специальной техникой. В этой яме они похоронили дедушки 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против. Так они нам естественным путем решили перегородить выезд, - сообщил нам Кирилл Говорухин, владелец данной базы.

В Екатеринбурге человека похоронили в могиле прямо посреди дороги.Видео: Карилл Говорухин

Могилу копали два дня, а сутки назад возле ямы появилась табличка с именем бизнесмена. Кирилл Говорухин добавил, что 13 января этого года состоялось решение суда о производстве новой землеустроительной экспертизы для организации проезда к базе, а уже на следующий день, 14 января, работники кладбища вырыли могилу.

- Это же муниципальное предприятие, и они понимают, что суд им не выиграть. Они решили действовать такими бандитскими методами. Выезд у меня один, можно проехать еще через главные ворота кладбища. Но вы сами понимаете, что это невозможно, - добавил предприниматель.

Пока МКУ «Служба городских кладбищ» не прокомментировали эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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