Как подготовиться к крещенскому купанию и не заболеть: советы от спортивного врача

Во второй половине января верующие отмечают светлое событие - Крещение Господне. Традиционно его празднуют с 18 на 19 января и к этому времени в городе появляются десятки купелей. Окунуться с головой в ледяную воду сможет не каждый смельчак, но из года в год количество желающих растет. Только вот врачи настоятельно не рекомендуют поддаваться модной тенденции без подготовки, ведь можно серьезно заболеть. Рассказываем, как без вреда для здоровья искупаться в крещенские праздники и не оказаться на больничном.

Никакого спиртного.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОТОВИМСЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА

Закаляться не вредно, говорят специалисты. Это наоборот укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ и оттягивает старение. Самый простой способ: обтирание холодной водой или контрастный душ. Но если вы решили испытать себя и окунуться в крещение, врачи настоятельно рекомендуют заранее подготовиться.

- Однократное погружение в прорубь никак не влияет на организм человека: ни положительно, ни отрицательно. Но делать нужно правильно. Во-первых, закаливаться начинаем еще летом, или за два месяца, потом постепенно приучать свой организм к пониженным температурам. Тогда все пройдет без вреда для здоровья, - говорит Михаил Чулошников, заведующий Городским центром спортивной медицины Екатеринбурга.

До купели идем в тапочках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЕРДЕЧНИКАМ И ПРОСТУЖЕННЫМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Самое важное условие для тех, кто будет купаться в проруби 19 января, это здоровье. А вернее отсутствие заболеваний. Не стоит нырять, если болеете ОРВИ, гриппом или чувствуете себя простуженным. Также ни шагу в воду людям с хроническими или обостренными заболеваниями.

- Категорически запрещено купаться людям, кто недавно перенес инсульт или инфаркты, страдает эпилепсией, - добавляет Михаил Чулошников.

ЗАПИСЫВАЕМ И ЗАПОМИНАЕМ

Если вы не относитесь к числу тех людей, которым противопоказано ныряние в прорубь и очень хотите искупаться, вот несколько важный советов. Заведующий Городским центром спортивной медицины Екатеринбурга рассказывает, как правильно окунаться:

- Будьте психологически готовыми (если вы боитесь или сомневаетесь, лучше не стоит);

- Не окунайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения (даже не пытайтесь согреться горячительными напитками);

Перед погружением и после него обязательно сделайте зарядку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ныряйте только в специальных местах. Подход должен быть деревянным, с поручнями, рядом дежурят медики и спасатели;

- Перед погружением и после него обязательно сделайте зарядку. Приседания, наклоны и бег на месте помогут разогреть тело;

- До проруби идем в тапочках. Снимаем их только рядом с купелью;

- После того как окунулись в прорубь разотрите тело махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и попейте горячего чая.

После того как вы окунулись, оботритесь махровым полотенцем.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕТЯМ ДО 12

Купаться в крещенские праздники приходят целыми семьями. Взрослые берут с собой детей, даже младенцев. Опять же врачи просят родителей оставлять дома детей младше 12 лет. Особенно, если ранее они не закалялись.

- Для младенцев это шок. Детей раннего возраста обмен веществ другой, также как и теплорегуляция. Процесс переохлаждение у них наступает гораздо быстрей, чем у взрослых людей. Погружение для младенца большой стресс для организма. Купание может закончится не очень хорошо для здоровья, - заключил наш эксперт.

Нужно помнить, даже если вы будете соблюдать все рекомендации специалистов, это не дает сто процентной гарантии, что вы окунетесь и не заболеете. Каждый организм индивидуальный лучше всего стоит проконсультироваться с врачом.