«Это контакт напрямую с людьми»: как Полевская коммунальная компания работает с горожанами и бизнесом.

Полевская коммунальная компания занималась в городе обслуживанием тепловых сетей, а 1 ноября 2019 начала обслуживание всего энергетического комплекса, заключив концессионное соглашение с Администрацией округа на 30 лет. Сейчас это обслуживающая организация «Полевская коммунальная компания «Энерго».

Несмотря на реструктуризацию, начало отопительного сезона в Полевском началось точно в срок – 14 сентября, и проблем с обслуживанием за 3 месяца работы у обновленной компании не возникало. Директор компании Потапченко Лариса Юрьевна рассказала на радио «Комсомольская правда» об особенностях работы с жителями многоквартирных домов, зоне ответственности и взаимодействии с управляющими компаниями.

Потапченко Лариса Юрьевна, директор компании «Полевская коммунальная компания «Энерго»

- Какие меры предпринимает Полевская коммунальная компания, чтобы жители города получали качественную питьевую воду?

- Надо отметить, что котельная на 60 мегаватт имеет недоработки системы химводоподготовки. Необходимо удаление растворенного кислорода из воды и повышение качества горячей воды в целом. Это первое, что мы должны исправить до 1 сентября 2020 года. Но в целом качество воды соответствует нормативам. У нас разработана программа по отбору проб горячей воды. Раз в неделю Роспотребнадзор проводит анализ и если есть недостатки, то мы сразу реагируем на это.

- Чем ещё занимается ПКК «Энерго»?

Прежде всего мы занимаемся поставкой тепла для южной части города и ближайших сел, а также поставкой горячего водоснабжения. Проблема заключается в том, что в селах есть котельные, которые до сих пор работают на угле. Они нерентабельны и увеличивают составляющую тарифа, поэтому мы вторым необходимым мероприятием, после водоподготовки станет строительство блочных котельных, которые заменят старые.

- Если будут менять оборудование, возрастет цена обслуживания?

- На сегодняшний день мы сформировали тарифы на долгосрочную перспективу с учетом всех работ. Когда мы заявлялись с частной инициативой как ПКК «Энерго», мы уже рассчитывали стоимость услуг и на 2035 год, и на 2045. В том числе, мы посчитали, что необходимо сделать для снижения затратной части.

- Насколько велика зона ответственности компании?

В зоне ответственности компании – подача тепловых ресурсов для населения в 15 000 человек, это 22% от всего Полевского городского округа и 392 тысячи кв.м. жилой площади. Также мы занимаемся обслуживанием 248 юридических лиц.

- Как заключить с вами договор на теплоснабжение?

- Можно обратиться в компанию с учредительными документами и документами на помещение и приборы учета. Хотя счетчиков у юридических лиц на поставку тепла и горячей воды практически нет, и сейчас мы ведем с ними работу. Эта проблема есть и в южной части города. Там приборы учета установлены только в 28 домах из 150

- Почему люди не ставят счетчики?

- Норматив для Полевского – 0,03 гигкаллорий на кв.м. На общих собраниях мы пытаемся донести до жильцов, что совокупно за 8 месяцев отопительного сезона они получают меньше норматива, так как в летний период расхода нет совсем. Сейчас в среднем по году жильцы платят около 3 000 рублей за месяц, при установке приборов учета эта сумма снижается на 20%.

- В больших городах люди часто не доверяют представителям УК, потому что нередки случаи мошенничества. Есть ли у вас такая проблема?

- Мы сталкивались с такой ситуацией в северной части Полевского, поэтому перед визитом контролеров высылаем извещение, расклеиваем объявления на подъезды, контролеры имеют удостоверения. Кроме того, в северной части города жители знают наших сотрудников в лицо, в южной части с этим сложнее. Поэтому мы работаем через управляющие компании, чтобы в случае недоверия люди могли позвонить и удостовериться.

- Некоторые жители жалуются на то, что коммунальные услуги становятся дороже, а их качество падает. Что делает ПКК «Энерго» в этой ситуации?

Сейчас наши тарифы на 1% ниже, чем были до 1 ноября. Жителям я могу дать такой совет: для регулирования деятельности УК существует 354 правило, где прописаны все их обязательства. Если услуга предоставляется некачественно, то необходимо написать заявление и потребовать исправить ошибки. Если компания этого не делает, то следует обратиться в высшую инстанцию – государственную жилищную инспекцию. Надо уметь защищать свои права.

- Возникают ли претензии у жителей города?

- В южной части города были заявления от управляющих компаний о недостаточном объеме тепла для многоквартирного дома. Мы выезжали с проверками на границу эксплуатационной ответственности, но ни один этот факт не подтвердился. В северной части проблемы есть с угловыми квартирами и последними этажами, но это проблемы конструктива, которые решаются капитальным ремонтом.

- Достаточно ли квалифицированных рабочих кадров?

- Когда мы создали новую компанию, то набирали новых людей. И опытные специалисты в области ЖКХ – это большой дефицит. Важны не только знания и опыт, но и желание работать, потому что в первую очередь это контакт напрямую с людьми. Молодые люди идут работать неохотно, поэтому сфера ЖКХ – довольно зрелая.