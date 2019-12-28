«У нас все светится!»: мэр Екатеринбурга ответил хейтерам, которые жалуются на плохое новогоднее освещение

Приближается Новый год, а значит пора подводить итоги. Сделать это мы решили вместе с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. В субботу, 28 декабря, прямо из кабинета главы города мы вели эфир на радио «КП»-Екатеринбург [92,3FM] и получали ответы на вопросы по самым насущным для Екатеринбурга проблемам, самым ярким событиям и конечно по планам на год будущий. Ниже публикуем избранные моменты из разговора.

«В СКВЕРЕ БЫЛА СПЕКУЛЯЦИЯ НА ЧУВСТВАХ ГОРОЖАН»

- Александр Геннадьевич, вы сразу приняли предложение губернатора возглавить Екатеринбург?

- Это огромное доверие, плюс огромная ответственность. Поэтому, конечно, размышления были. За год мы фактически избавились от фантомных болей прошедших противоречий. Хотя что-то где-то еще остается. Не всем это нравится, потому что есть целые «династии пиарщиков» – это люди, которые привыкли решать проблемы в мутной воде. Поэтому это была такая сложная задача. Не сразу, но я согласился и пошли. Предложение стать мэром было честью.

Майское противостояние в сквере у Драмтеатра было одним из самых громких событий Екатеринбурга в 2019 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что сделано за год заметного?

- Мы за год увеличили объемы капитального строительства, ремонта дорог и объектов капитальной сферы в 1,5 раза. Тот, кто занимается производством, понимает, что это более чем амбициозные задачи. В два раза мы смогли увеличить объемы капитального ремонта объектов здравоохранения, в 10 раз – объемы ремонта тротуаров. Это уверенный шаг вперед

- События в сквере у Драмтеатра в мае многие называют событием года. Как считаете, так ли это?

- Многие говорят, что события в сквере стали главным событием года в Екатеринбурге. Но это не так. Сквер был началом, когда мы вместе подошли к краю пропасти, посмотрели в бездну, а потом отошли, договорились и пришли к результату, сохранив стабильность. Вот это и есть главное событие.

- Почему вам нельзя было выйти в первый день в сквер?

- Я вышел в сквер ровно в тот момент, когда был обеспечен периметр безопасности, когда мы понимали, что внутри каких-то взрывчатых и колюще-режущих предметов нет. Опасался за здоровье, но не за свое. Я в этой ситуации мог стать просто причиной, как это сделать. Там было внешнее воздействие. Там была спекуляция на чувствах горожан, были люди, кто это дело регулировал. Там все гораздо глубже, чем нам это пытаются показать. Пришел туда, потому что нужно было это сделать. Вести диалог в толпе невозможно: были там и провокаторы, и вопли, и крики, и те люди, которые осознанно не давали поговорить. Это закон толпы. Сказал: «давайте 15 человек представителей». Увеличили до 30, потом пришло 50. В конце концов, мы вошли в диалог.

- Какие выводы сделала власть после событий в сквере?

- Нужно вести диалог с населением. Поэтому мы убеждали наших депутатов, что средства на СМИ не нужно урезать, их нужно увеличивать. Нужна газета, нужно работать в интернете. Не нужно считать, что это личный пиар Высокинского. Мне хватает. Информационный вакуум рождает информационных уродов. Мы не умеем додумывать хорошее. Поэтому нужно рассказывать.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в сквере у Драмтеатра в мае 2019 года, когда там шло противостояние.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПРЕТИТЬ ШИПОВАНУЮ РЕЗИНУ НЕЛЬЗЯ

- Вас часто и много критикуют. Как к этому относитесь?

- Критикуют тех, кто делает. Можно ничего не делать, и тогда критики не будет. Когда мы говорим серьезно об увеличении объемов и по строительству, и по городскому благоустройству, безусловно, кто-то будет «за», а кто-то «против». Критика не означает, что нужно взять и остановиться. Если бы не успели запустить Ледовый городок, об этом бы написали все. Запустили. Написали, но меньше. Есть сегодня такая тема: рейтинг растет на скандале и на критике власти.

- По укладке плитки в центре Екатеринбурга много нареканий от горожан было…

- Когда мы работаем с гранитом, бояться этого не надо. В прошлом году мы делали сквер им. А.С. Попова в ноябре-декабре, но он был за забором, и половину работы мы не показывали. В этом году все было видно. Вторая вещь: поздно пришел гранит. Подрядчики встали в очередь за гранитом в разгар сезона. Третий момент: компетенция подрядчика. Ее надо накапливать. У нас с вами таких объемов гранитных работ не было. По конкурсу мы берем того, кто дал меньше. Но это не означает, что гранитные работы мы должны остановить. Даже если в этом году на две-три недели не успели. По следующему году: нужно купить гранит зимой. Покупаем, складируем, чтобы отторговаться, все сделать, в мае приступить к работам. Почему мы вскрываем тротуары для ремонта от проезда до проезда? Гранит это такая тема, его нужно класть через теодолит, обеспечивать слив воды на поверхность дороги, плюсом он должен лежать идеально ровно. Поэтому делается одна высота, одна отбивка, одна подложка и потом это все выкладывается. Бехатон стоит пять лет, потом превращается в выщербленную поверхность. Поэтому нужно копить компетенции и делать шаг вперед.

Одна из главных тем осени - затянувшаяся укладка плитки на проспекте Ленина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На будущий год каких изменений ждать городу?

- Вообще, задача – до 2025 года сдать 20 новых школ и 27 новых детских садов. В этом году сдали одну новую школу, в следующем году сдаем несколько. По графику подготовки к 300-летию Екатеринбурга и Универсиаде-2023 в следующем году нужно распаковать несколько объектов. Надо начинать заниматься фасадами к 300-летию. В планах у нас – начать заниматься развязкой у «Калины», начать делать вторую часть Макаровского моста. Объектов много. Это соединение Академического с Широкой речкой и другие. За прошедшие годы у нас скопился недоремонт, когда нужно было делать ремонт, а мы не делали. Мы сегодня ремонтируем 70 километров тепловых сетей и 30 километров водяных сетей в год. А нужно, чтобы держаться в горизонтали и не увеличить износ тепловых сетей, ремонтировать 100 километров тепловых и 50 километров воды. В противном случае зимой мало может не показаться. Дороги – такая же тема. Шипами один сантиметр проспекта Ленина в год превращается в пыль и грязь.

- Может, запретить шипы в городе?

- К сожалению, это не наше решение. Я бы его уже принял. Это решение федерального уровня и у нас не по всей стране на сегодня такая хорошая чистка снега, что все ездят по асфальту. Поэтому, когда мы говорим по объемам и другим проектам, мы должны и эту часть понимать.

«ЕКАТЕРИНБУРГУ МЕТРО НУЖНО»

- Как вы относитесь к прямым выборам мэра Екатеринбурга?

- Совершенно спокойно. Это решение не исполнительной власти, а представительной. Соответственно, это решение законодательного собрания, решение депутатов. Как примут решение, так и будем работать. Какая разница? Все равно нужно работать.

- А вы будете баллотироваться?

- Будет решение, будем думать. Нет решения, зачем о нем думать? У меня хватает, о чем подумать.

В строительство второй ветки метро придется вложить примерно 74-78 млрд. руб..Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После пресс-конференции Владимира Путина у людей появилась надежда, что, наконец, вторая ветка метро появится в Екатеринбурге. Что вы сейчас для этого делаете?

- Как вы знаете, нас критиковали за то, что мы вкладываем деньги в метро с точки зрения проектирования – якобы это никому не нужно. Но мы оказались правы. Президент подтвердил – Екатеринбургу метро нужно. Надо отдать должное губернатору Евгению Куйвашеву и представителю президента в УрФО Николаю Цуканову. Они держат этот вопрос на личном контроле, работают с коллегами из федеральной власти. Сейчас мы заканчиваем очередные проектные проработки. В проект вложено уже несколько сотен млн. руб. А это подтверждение тому, что мы в состоянии не просто приходить и просить, а говорить: «вот трассировки, вот геология, вот места размещения станций, это будет стоить столько». Я рассчитываю, что в течение 2020 года мы уже примем решение и начнем двигаться. С момента принятия решения и выхода на площадку у нас будет 5-8 лет. За это время придется вложить в строительство примерно 74-78 млрд. руб..

- Возможно ли заинтересовать в строительстве метро или каких-либо станций частный бизнес – наших местных уральских предпринимателей?

- При том уровне тарифов, который есть – нет. Мы держим эти тарифы осознанно. Вы знаете, что разовая поездка в Москве чуть ли не в два раза дороже, чем у нас. Но сегодня увеличивать тарифы… в 2020 году мы не будем этого делать точно. И за счет тарифов такое мероприятие не окупить. Не забывайте, что когда строится метро, строятся сооружения гражданской обороны, строится большая инфраструктура. Поэтому частный инвестор, думаю, здесь не пойдет.

Вторая ветка метро пройдет с запада на восток.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Предполагается ли в 2020 году сделать что-то по развитию сети общественного транспорта в Екатеринбурге?

- Система деятельности городского транспорта сильно изменилась. Раньше он решал вопрос, как нам привезти трудовое население на наши промышленные предприятия. Но сегодня нам не нужно десятки тысяч человек ежедневно привозить на Уралмаш или на другие заводы. Поэтому сейчас мы закончили исследование транспортных потоков и находимся на стадии разработки новой маршрутной сети. Цель – сделать ее таким образом, чтобы не было «каннибализма» маршрутов. К примеру, возьмем проспект Космонавтов – внизу идет метро, сверху трамвай, рядом троллейбус и тут же идет автобус. Все они полупустые, потому что их очень много. И такие маршруты не могут быть хотя бы окупаемы. Это все равно все будет дотироваться. Поэтому нужно там, где идут трамваи, запускать новые современные трамваи. Там где трамвая нет, пускать большой автобус.

- А вы сами на общественном транспорте ездите?

- Да постоянно! И на метро, и на трамвае. Чаще всего на метро. Открою секрет: когда в Орджоникидзевском районе проходит совещание, мне либо туда ехать сорок минут на машине, либо 15 минут на метро. Как построим метро, будет легче по остальным администрациям.

Как отмечают в мэрии, слякоть на дорогах образуется в том числе из-за шипованной резины на машинах, которая стирает в порошок асфальт.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ В СКАЗКЕ ЖИВЕМ

- Новый год скоро… А настроение не новогоднее. Горожане жалуются, что город не украшен.

- А вы выгляните на улицу! В этом году мы установили подсветку по улицам Ленина и Свердлова с совершенно новой идеологией. Мы не снимем ее после праздников. У нас нет денег на одноразовые гирлянды. Город освещен, все запущено, гирлянды работают на 24 компьютерные программы. На 23 февраля будет своя тема, как и на 8 Марта. В День России будет подсветка в виде российского триколора. И к 2023 году количество улиц с такой подсветкой будет увеличено. Это не разовое вложение. Мы на две улицы потратили около 40 млн. руб. А это ремонт одного детского садика. И когда, у нас горячие головы начинают кричать: «А че мэрия не может выделить 80-100 млн.?» А как тогда объяснить детскому садику, почему мы не можем его отремонтировать? Если вы посмотрите Ледовый город – он светится и переливается. А где лучше?

- В Москве.

- Москва потратила на праздничное освещение 1,5 млрд. руб. Давайте проведем опрос. Школу в Академическом ремонтировать не будем, потому что нам нужны деньги на праздник. И узнаем позицию горожан. Город имеет конечное количество денег в бюджете. Как в семье: в этом году шуба, в следующем - ремонт.

- Может активнее работать с предпринимателями, чтобы они украшали свои объекты?

- Мы и так с ними работаем. Объектов, которые предприниматели украсили за свой счет тысячи. А ведь им сегодня тоже непросто. Приходить к ним и говорить: «Ну-ка сделайте!» - неправильно. Давайте тогда брать месячный бюджет каждой отдельной семьи и вкладывать в гирлянды, украшать квартиру, так чтобы глаза нельзя было закрыть. Но так не делают. Бюджет распределяют: это на елку, это на подарки, а это на угощения. Так и у нас.

Александр Высокинский: «Город освещен, все запущено, гирлянды работают»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А как вы обычно отмечаете Новый год?

- В кругу друзей, семьи. Без пирогов, кокошников. У нас, как у всех. В Деда Мороза верим. На столе и оливье, и селедка под шубой, и шампанское. А потом рабочие будни. 1 января уже на работу.

- Расскажите рецепт новогоднего блюда от семьи Высокинских.

- Я не специалист домашней кухни. Но! Если взять кусочек черного хлеба на один укус, сверху положить кусочек белорусского сала с прожилкой, кусочек соленого огурца, добавить не очень острую горчицу и съесть все это разом – получается вкусно!

В этом году Ледовый городок Екатеринбурга посвящен открытию Антарктиды.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если бы имели неограниченный бюджет, чтобы сделали.

- (Смеется) Мы не можем за год отремонтировать все дороги. Для этого надо всех выселить. Со школами, коммуникациями - та же история. Везде нужна поэтапность. Но если бы появилось много денег, я бы в первую очередь решил проблему транспорта, образования. У меня есть книжка «Энциклопедия Екатеринбурга» начала ХIХ века. Там перечислены решения Городской Думы. Первый вопрос - мощение улиц брусчаткой, второй – организация газового освещения, третий – штрафы для граждан, которые выбрасывают мусор за ворота… Сколько лет прошло, а как занимались этими вопросами, так и занимаемся. Поэтому даже если будет много денег, как в сказке не произойдет.

- Пожелание от мэра города для жителей Екатеринбурга?

- Желаю простого человеческого счастья. Чтобы никто не болел, чтобы дома ждали, чтобы планы сбывались. Давайте замечать и ценить счастье, которое есть в каждой семье!