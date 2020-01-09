Показывали слишком мало российских фильмов: на Урале со скандалом уволили из кинотеатра многодетную мать

В Богдановиче разгорелся скандал вокруг единственного на весь город кинотеатра «СовКино», чье руководство отчаянно пыталась избавиться от администратора Елены Савицкой. По официальной версии директор устал от того, что многодетная мать, проработавшая на должности шесть лет, перестала выполнять свои обязанности.

А именно следить за тем, чтобы в прокате было не менее 50% сеансов с фильмами российского производства. Якобы даже проверка Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии это показала и закончилась для «СовКино» претензией. В феврале и мае прошлого года Елене выписывали дисциплинарные взыскания, а к концу лета терпение директора лопнуло, и ее решили уволить.

Но просто так терпеть выходки начальника женщина не стала, и сразу же обратилась в суд. В своем иске она требовала вернуть ее на работу и выплатить баснословную, по местным меркам, компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей. Городской суд встал на сторону Савицкой, после чего директор подал апелляцию, но позже проиграл и ее.

- Суд первой инстанции верно пришел к выводу об отсутствии вины Елены во вмененном ей дисциплинарном проступке, ставшем основанием к увольнению. Работодатель не обеспечил сотруднику надлежащие условия труда, возложив на администратора чрезмерно широкий круг обязанностей, не оказав при этом содействия в привлечении зрителей на показы российских фильмов и анимации, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Руководство кинотеатра посчитало, что Елена не проследила за популяризацией отечественных фильмовФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге служители Фемиды постановили выплатить Елене 18 тысяч за время вынужденного отпуска, а также две тысячи в счет морального вреда, а также восстановить в работе. Вот только продолжать трудиться на некогда любимом месте женщина отказалась. По словам коллег, жизни бы ей там больше не дали.

- Без Елены Валерьевны нам стало очень тяжело, - рассказывают «Комсомолке» сотрудники кинотеатра. – У нее был давний конфликт с руководством, она не захотела уходить по-хорошему, вот ее и начали выживать. Видимо, слишком много знала про их «темные» делишки, но, к счастью, оказалась юридически подкована. Молодец, что боролась до конца и выиграла оба суда. Нам ее не хватает.

Нынешний администратор кинотеатра Наталья Рабочева отказалась комментировать ситуацию вокруг бывшей коллеги.

- Никакого межличностного конфликта не было. Елену хотели сделать крайней после выявления нарушений в работе кинотеатра. В частности – подозрительно большое число сеансов отечественных фильмов шли ночью, когда нет посетителей. Но моя подзащитная действовала согласно распоряжению руководства кинотеатра, - пояснил адвокат Сергей Тетерин.