«Мама, тебе смс-ка пришла»: «Комсомолка» пообщалась с телеведущей, к которой в прямой эфир ворвалась четырехлетняя дочка

По телевизору идет прямой эфир телеканала Тагил-ТВ. Телеведущая Анна Кизилова рассказывает об акции "Добрый аист", которая проходит в Нижнем Тагиле. Внезапно в кадре появляется четырехлетняя девочка. В руке у нее сотовый телефон.

- Мама, тебе смс-ка пришла, - говорит она.

Телеведущая, едва сдерживая улыбку, продолжает рассказывать новость, но девочка не отступает, подходит и кладет телефон прямо на стол перед нею.

- Тебе смс-ка пришла...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753292" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка ворвалась в прямой эфир к маме телеведущей.Видео: www.youtube.com/user/ZertsMenДанил СВЕЧКОВ

Это видео, вызвавшее умиление у всех уральских пользователей Интернета, появилось в социальных сетях лишь в декабре, однако снято оно было еще в 2012 году. Мы связались с Анной Кизиловой и попросили рассказать, как четырехлетняя девочка смогла попасть в кадр во время прямого эфира.

- Я работала ведущей новостей, мне приходилось забирать ребенка из садика и ехать с ней обратно на работу, - вспоминает Анна. - Она регулярно проводила со мной вечера на работе, когда у меня были эфиры. Оставить ребенка было не с кем. Мужа нет, а моей маме некогда было водиться с ней, тем более жили мы в разных районах города. Вот в один из таких дней и произошел этот "выход в эфир". Мне пришла смс-ка, а у дочки была привычка, если звонит телефон, то она всегда мне приносила его. Также получилось и здесь. Никто не видел, как Лиза вошла в студию. Она же маленькая. В режиссерской находились режиссер и выпускающий редактор. Они увидели Лизу в тот момент, когда она уже подошла к столу.

Девочка всегда приносила маме телефон, когда тот звонил, вот и в тот раз решила принести, несмотря на прямой эфир. Фото: https://www.youtube.com/user/ZertsMen

После этого эфир временно остановили, чтобы вывести девочку из студии. Позже, когда Анна вернулась домой, ей пришла масса сообщений в Вконтакте от незнакомых людей.

- Все писали добрые теплые слова. Один из депутатов городской думы утром встретил меня со словами "мама тебе смс-ка пришла", - смеется Анна. - Дочка, кстати, тогда мечтала стать ведущей прогноза погоды, потому что ведущая ходит постоянно в разных красивых платьях. Сейчас ей уже 12 лет. Она помнит этот случай, но теперь мечтает стать актрисой.

Сейчас девочке, которая неожиданно попала в прямой эфир к маме уже 12 лет и она мечтает стать актрисой. Фото: из личного архива Анны Кизиловой.

Кстати, руководство телеканала тогда решило никак не наказывать свою телеведущую за такой казус.

- Во время эфира директор не видел этого "звездного выхода". Но он посмотрел потом запись, когда ему рассказали о случившемся. И, знаете, он не рассердился, - вспоминает Анна. - А я так боялась, что меня уберут из эфира, или лишат премии... Но единственное, что директор спросил тогда, это какая реакция была у людей, кто и что написал. Ему все рассказали, что новости вызвали "бум". Он улыбнулся и ответил "ну, а вы говорите, что нас никто не смотрит".