«Дядя Стасик приходил ко мне, обнимал»: под Екатеринбургом шестилетняя девочка пожаловалась на педофила, который жил с ее мамой

В поселке Горный Щит, что под Екатеринбургом, местные жители бьют тревогу - в одном из домов поселился педофил. В соцсетях появилось видео, на котором шестилетняя Аня [имя изменено - прим.ред.] рассказывает о сексуальных действиях со стороны любовника ее матери.

- В моем подъезде, на втором этаже, живет мать-одиночка, которая «воспитывает» двух дочерей - четырех и шести лет. Ну, как воспитывает - ведет беспорядочный образ жизни, каждый день приводит домой к детям новых ухажеров, - рассказывает Анастасия Тимошенко, соседка, распространяющая видео. - Дети жалуются, что их обижают. Мы писали и звонили во все инстанции, но никто не обращает внимания.

Накануне произошла очередная похожая ситуация - шестилетняя девочка выбежала ночью на улицу, в слезах. По словам Анастасии, это уже не первый раз - «были и до этого мужчины, трогающие ее».

- Дядя Стасик один раз пришел, потом второй раз пришел ко мне - я его не пустила, - говорит Аня на видео. - Он заставлял меня, чтобы я пиво пила и курила. Он меня обнимал, а мне надоело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753155" frameborder="0"></iframe> В Горном Щите шестилетняя девочка пожаловалась на педофила, который жил с ее мамой.mp4.Видео: Анастасия Тимошенко

Местные жители уже обращались в Следственный комитет летом этого года и Министерство социальной политики, однако никакого эффекта от этого не было.

Сегодня, 4 декабря, в пресс-службе СКР по Свердловской области «Комсомолке» сообщили, что будет проведена проверка: следователи выясняют все причины, которые способствовали домогательствам.

- В том числе, будут проверены условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье. В случае подтверждения опубликованной в СМИ информации, будет принят комплекс мер в целях недопущения в дальнейшем противоправных действий в отношении ребенка, - отметили в СКР.

Помимо этого, следователи установят, была ли какая-то реакция со стороны органов системы профилактики на всю ситуацию. В пресс-службе областной полиции также подтвердили факт.

- Сообщение по данному факту поступило сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу. На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Сейчас сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери.