2020-01-03T13:36:02+03:00
Спорт

Федор Смолов перестал скрывать близкие отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Футболист разместил в своем Instagram фото, где стоит в обнимку с красавицей
Евгений Стоянов
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Судя по геотегам, Смолов сейчас находится на Карибских островах. Фото: соцсетиСудя по геотегам, Смолов сейчас находится на Карибских островах. Фото: соцсети
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Бывший игрок «Урала», а ныне футболист московского «Локомотива» Федор Смолов перестал скрывать свой роман с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Игрок сборной России разместил у себя в Instagram пост, в котором он изображен в компании с Юмашевой. 17-летняя девушка нежно обнимает Смолова за талию, а снимок сделан на океанском курорте.

Слухи об их романе появились несколько недель назад. Почву для них дала сама Мария. Девушка начала активно комментировать и лайкать посты Смолова в Instagram. Правда, пара не спешила комментировать слухи о романтических отношениях.

Мария всю жизнь живет за границей. В совершенстве говорит на английском и французском. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Помимо прочего увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Брала уроки вокала и увлекалась живописью. А еще она выросла настоящей красавицей.

- Родители, если у них есть возможность, должны впихнуть в детей максимум умений, которые потом им пригодятся в их подростковой и взрослой жизни, - признавалась в одном из интервью Татьяна Юмашева.

Футболист Федор Смолов счиается завидным женихом. В копилке перспективного футболиста не только лучшие голы, но и романы с первыми красавицами России. Так, в свое время спортсмен встречался с моделью Викторией Лопыревой, фотомоделью Мирандой Шелия и с "Мисс Россия 2015" Софией Никитчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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