2019-12-26T14:22:27+03:00
Общество

«Зачем любовь, если есть звезды?»: юный астроном из Екатеринбурга завоевал золото на олимпиаде в Иране

Страсть к космосу появилась у Жени Симонова еще в начальной школе
Мария Трапезникова
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Восьмиклассник Женя Симонов (стоит впереди справа) завоевал золото на международной олимпиаде по астрономии в Иране. Фото: представлено героем публикацииВосьмиклассник Женя Симонов (стоит впереди справа) завоевал золото на международной олимпиаде по астрономии в Иране. Фото: представлено героем публикации
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Евгений Симонов, ученик 8 класса СУНЦ УрФУ, накануне вернулся в Екатеринбург с международной Азиатско-тихоокеанской астрономической олимпиады, которая проходила в Тегеране с 15 по 23 декабря. На ней десятки юных умов из разных стран мира боролись за звание лучшего астронома. Но призерами могли стать только трое.

На олимпиаде было три тура: теоретический, практический и наблюдательный. И везде нужно было показать свои знания о звездном небе. Задания – далеко не из простых.

- Как это вообще происходит: всех участников выводят подальше от города, на открытое небо и выдают задания, и, чтобы выполнить их, нужно просто наблюдать за звездами, - рассказывает «Комсомолке» Женя. – Практический тур немного другой: там нужно строить различные графики, работать с картой звездного неба, решать задачи.

В олимпиаде было всего три тура. Фото: представлено героем публикации

В олимпиаде было всего три тура. Фото: представлено героем публикации

«Представим, что вся атмосфера стала жидкой. Оцените ее высоту» - примерно так звучат теоретические задания для юных астрономов. Сложно. Но для тех, кто с детства влюблен в звездный купол, - как таблица умножения.

Сам Женя увлекся звездами еще в детстве, когда был в четвертом классе. Тогда его заинтересовали картинки с Большой медведицей и Стрельцом – и ему подарили энциклопедии. После них страсть только возросла – подросток стал ездить в загородные лагеря, в которых были специальные кружки по астрономии.

- Первый раз я поехал в «Артек». Там на открытом небе нам рассказали и показали много всего интересного, чуть позже поехал в «Сириус», где проводились уже научные лекции, - вспоминает Женя. – А вот с седьмого класса я занимаюсь в школе KantrSkrip в Екатеринбурге [единственная в стране школа астрономии – прим.ред.]. А когда поступил в СУНЦ, смог вместе со старшеклассниками ходить на факультатив по астрономии.

женя взял золото. Фото: представлено героем публикации

женя взял золото. Фото: представлено героем публикации

Отступать от мечты Женя не планирует – впереди университет со специализацией по астрономии. А затем и работа где-нибудь в обсерватории. И, как у серьезного специалиста, у него есть вся необходимая атрибутика: телескоп, выигранный на первом астрономическом турнире, и карты звездного неба.

- На самом деле, в Екатеринбурге, как в большом мегаполисе, практически невозможно увидеть звезд – сильная засветка и густые облака, которые загораживают всю красоту, - рассказывает Женя. – Поэтому нужно выезжать за город, что я делаю редко. Единственное, что можно наблюдать из окна – Луна.

Впереди очень много научной работы, поэтому до дел сердечных подростку совсем далеко – просто не хватает времени. «Зачем любовь, если есть звезды?» - восклицает Женя, когда речь заходит о симпатии со стороны девушек. Впереди только наука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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