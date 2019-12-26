2019-12-26T11:47:37+03:00
Происшествия

Мама отошла на минуту: в Екатеринбурге врачи скорой спасли годовалую девочку, захлебнувшуюся в ванной

Медики примчались на адрес за считанные минуты
Евгений Стоянов
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Врачи совершили настоящее чудо и спасли юную пациенткуВрачи совершили настоящее чудо и спасли юную пациенткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге врачи скорой сотворили настоящее чудо. Медикам удалось спасти годовалую девочку, которая захлебнулась в ванной.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, все произошло в одной из квартир на улице Заводской вечером 25-го декабря.

- Мама решила искупать свою дочку, набрала ей ванну. Потом она отвлеклась, чтобы ненадолго уйти в комнату (предположительно пошла расправить кровать). Когда вернулась в ванную, то девочка уже лежала под водой, - рассказывает наш собеседник.

О том, как происходило спасение маленькой пациентки «Комсомолке» рассказал заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Екатеринбурга Матвей Демин.

- Сообщение о ребенке, утонувшем в ванной, поступило в 20:25. Бригада прибыла в квартиру в 20:35. Действительно, ребенок находился под водой некоторое время. На лицо были все признаки утопления. В частности, посиневший цвет лица, - рассказывает Демин.

Бригада врачей начала экстренно спасать малышку.

- Врачи начали проводить полный комплекс реанимационных мероприятий. В результате вода была полностью удалена из дыхательных путей, - рассказывает Матвей Демин.

После реанимации врачи повезли девочку в больницу. Там ее осмотрел реаниматолог и невролог.

- Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Состояние стабильно благополучное, - подытожил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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