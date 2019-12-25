«Заподозрил жену в неверности»: на Урале бывший полицейский избил подчиненную брата юмориста Незлобина

В Полевском задержали бывшего замначальника местного ОВД, который с ножом набросился на сотрудников местной администрации. По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, от рук пьяного дебошира пострадала его супруга, которую он заподозрил в неверности.

Позже выяснилось, что начальником пострадавшей является брат юмориста Александра Незлобина.

- Любителей так называемой клубнички хочу разочаровать. Родственник известного артиста в ней не фигурирует. В реальности он является руководителем подразделения, где работают жена скандалиста и ее коллега, который замешан в этой истории. Дебошир, по предварительным данным, в тот день был в нетрезвом состоянии и пришел разгневанный с ножом на работу к своей жене, заподозрив ее в неверности. Эпилогом семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за нее, - заявил полковник Горелых.

Угомонить мужчину сумел прибывший в мэрию наряд полиции, силовики доставили своего бывшего начальника в отделение и забрали у него нож. На него завели уголовное дело по статьей «Угроза убийством». До приговора ревнивец будет находится под подпиской о невыезде.

- По месту жительства хулигана выехали представители МВД, конфисковали у него арсенал в виде двух охотничьих ружей с 80 патронами и четырех охотничьих ножей. «Стволы» у мужчины имелись на законных основаниях, они зарегистрированы в установленном порядке, так как он является официальным охотником. Но их пришлось изъять из-за неадекватного поведения, чтобы он не натворил более тяжких криминальных дел, - подытожил Валерий Горелых.

Пострадавший коллега женщины был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.