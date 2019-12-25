Профессор Ян Габинский: «Сердце России сохраним»

Мечта Яна Габинского создать «Город Сердца», где каждый житель Свердловской области сможет получить кардиологическую помощь любой сложности, как для лечения кардиологических заболеваний, так и для профилактики сердечных болезней. Уральский институт кардиологии первое здание «Города Сердца». Скоро откроется второе здание «Города Сердца» «Коронарный центр» (строительство завершено, ведутся отделочные работы), который будет центром профилактики. Именно в нем наши жители будут получать Коронарные паспорта инновационная технология, разработанная Уральскими кардиологами позволяющая победить инфаркт миокарда еще до его наступления.

О том, что такое коронарный паспорт, а также как он поможет остановить эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний в России, Ян Габинский рассказал нам в предновогоднем интервью.

ОТ ИНФАРКТА ЛЮДИ УМИРАЮТ В САМОЛЕТАХ И ПОЕЗДАХ

- Ян Львович, заканчивается 2019 год. Как он прошел для «Уральского института кардиологии»?

- Наша команда высококлассных врачей добивается очень высоких результатов. Мы сохраняем жизни людей. Сегодня у нас летальность от инфаркта миокарда находится на уровне европейских и мировых стандартов и составляет 4-6%. Кроме того, около 99% всех наших пациентов, перенесших тяжелое сердечное заболевание, возвращается к труду. Это отличные показатели, на уровне показателей ведущих клиник Европы и США.

- Это если говорить о тех, кого успели к вам привезти. Но ведь в целом люди у нас в стране по прежнему умирают от болезней сердца…

- К сожалению, да. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается на первом месте. Мы часто сталкиваемся с тем, что внезапно погибают внешне здоровые люди. В год это может быть до 250 тысяч россиян.

Нами совместно с концерном «Швабе» и корпорацией «Ростех» разработан автономный портативный наружный дефибриллятор весом 2.6 кг, чтобы люди не умирали на улицах от внезапной остановки сердца. В идеале такие дефибрилляторы должны быть везде как аптечка в каждой машине. В каждом доме. В каждом самолете. В каждом поезде. Мы позиционировали их как домашние дефибрилляторы. Ведь дается всего 2-5 минут, чтобы спасти жизнь, никакая скорая не успеет! Они сделаны просто и безопасно. Справиться может даже школьник. Пока Государственная Дума не приняла закон об их размещении, медики Уральского Института Кардиологии предложили, чтобы в багажниках их машин были дефибрилляторы. И действовали они как медицинский UBER. Представляете, а если бы это было в багажниках всех медиков страны! Пока что это только мечты.

Фото: пресс-служба Уральского института кардиологии

Человек может быть внешне абсолютно здоров, чувствовать себя хорошо, даже на диспансеризации ему скажут, что он здоров. Но в коронарном сосуде у него будет небольшая бляшечка... Однажды она может разорваться: при стрессовых ситуациях или при физической нагрузке, что и может привезти к внезапной смерти.

- Почему эти сосуды называются коронарными?

- Они, как корона, располагаются вокруг сердца и питают сердечную мышцу. Если происходит нарушение проходимости этих сосудов (коронарных артерий) развивается инфаркт миокарда. Последние годы мы занимались разработкой технологии, которая бы позволила предупредить развитие этого грозного заболевания. А предупредить можно, только если точно знать, что происходит в коронарных сосудах сердца у человека. Так был создан коронарный паспорт человека. На сегодняшний день это прорывная, цифровая, персонифицированная, мировая технология.

- Это что-то, что человек всегда будет носить с собой, как водительское удостоверение?

- Это маленькая карточка, в которую встроена специальная флешка. Для того, чтобы человек получил ее, необходимо с помощью компьютерной коронарографии оценить состояние сосудов его сердца. Затем необходимо учесть все факторы риска. У каждого они свои. Один человек курит, другой употребляет алкоголь, у третьего повышенное артериальное давление, у четвертого избыток холестерина. После обследования с помощью разработанной нами программы (с элементами искусственного интеллекта), все эти параметры учитываются, и человеку присваивается коронарный статус, на основании которого специально для него разрабатывается программа профилактики, лечения или реабилитации. Пациент получает программу жизни, руководствуясь которой сможет прожить долго, не боясь за свое коронарное здоровье. Подобного в мировой кардиологии еще не было.

- Статусов много?

- Их шесть. В зависимости от статуса мы можем скорректировать состояние пациента: либо с помощью лекарств, либо с помощью рекомендаций об изменении образа жизни. Возможно и хирургическое вмешательство. Паспорта имеют дифференциацию цветов, которая отражает состояние сердечного здоровья пациента. Зеленый нет угроз. Оранжевый необходимо лечение и нужно менять образ жизни, отказываться от вредных привычек, соблюдать специальную диету. Если красный необходимо срочное кардиохирургическое вмешательство (стентирование, либо аортокоронарное шунтирование).

- Сколько человек уже владеют коронарным паспортом?

- Когда технология коронарного паспорта была разработана, губернатор Свердловской области нас поддержал в рамках программы «Здоровье уральцев». И в 2017 году нам выделили средства на выдачу коронарных паспортов жителям области. Мы смогли выдать коронарный паспорт 3300 человек. Обследовали здоровых молодых людей, у которых не было жалоб летчиков, машинистов поездов, работников ГИБДД и авиадиспетчеров. У 57 % из них оказались кардиологические проблемы, о которых они даже не подозревали. А 14 % мы вообще сразу положили в стационар, чтобы предотвратить развитие инфаркта миокарда. Технология «коронарный паспорт» спасла этим людям жизнь.

- С тех пор прошло два года. Уже, наверное, все жители Свердловской области ими обеспечены? Инфаркт миокарда побежден?

- Это мечта всех наших кардиологов. У нас есть технология и мы готовы сделать все, чтобы спасти тысячи жизней наших свердловчан. Мы показали не только профилактическую эффективность коронарного паспорта, но и экономическую эффективность технологии. Но финансирование прекратилось. Приобрести коронарный паспорт могут сейчас не все: он стоит 25 тысяч рублей. Мы понимаем, что сегодня не каждый житель может себе это позволить. Другое дело, если бы коронарный паспорт мог быть оплачен из средств областного бюджета или через ТФОМС, как профилактика, или как диспансерное наблюдение. Это выгодно для области. Мы это доказали. Потери среди трудоспособного населения у которых вовремя не обнаружены проблемы с коронарным здоровьем (что может сделать технология коронарный паспорт) перекрывают затраты на коронарный паспорт примерно вдвое.

Фото: пресс-служба Уральского института кардиологии

КОРОНАРНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

- Какой суммы не хватает?

- Чтобы обследовать 40-50 тысяч человек работоспособного возраста нам нужно около 150-200 миллионов рублей ежегодно. На ближайшие два-три года. Сумма не такая большая, если учесть что она позволит спасти тысячи жизней. Правительству области экономически выгоднее выделить средства на коронарные паспорта, чем на лечение и потери среди трудоспособного населения. Но, когда мы обращаемся в высокие инстанции и просим выделить хотя бы часть средств, нам говорят, что, бюджет Свердловской области сегодня формируется в определенных объективных ограничениях и эти средства выделены быть не могут. Обращайтесь в следующем бюджетном цикле, после 2022 года.

- Как это восприняли ваши коллеги в «Уральском институте кардиологии»?

- Конечно, нам больно. Больно оттого, что мы не можем спасти чью то жизнь или предотвратить заболевание. Люди, получившие коронарный паспорт не будут умирать от инфаркта миокарда. И мы сможем переломить ситуацию с эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний. Когда президент говорит о национальных проектах здравоохранения, о том, что инновации должны быть поддержаны, но они не поддерживаются по каким-либо причинам, это наша боль и тревога. Надеемся, что федеральные структуры, те, кто ответственен за здоровье страны, нас услышат и примут соответствующие решения. Необходимо, чтобы в стране была введена технология коронарных паспортов и начали строительство коронарных центров. Чтобы мы смогли переломить ситуацию с сердечнососудистыми заболеваниями по всей России. Такая технология создана, она эффективна (мы это доказали), и нами уже получены патенты как в России, так и в США, в Китае, в Евросоюзе.

- Когда будет закончен первый коронарный центр в Екатеринбурге?

- В коронарном центре сейчас проводятся отделочные работы. В сентябре 2019 года у нас в городе прошел Российский национальный конгресс кардиологов. Его посетили эксперты со всего мира. На заключительном заседании мы объявили, что в 2020 году коронарный центр будет открыт. И пригласили ведущих кардиологов мира на приуроченную к этому событию международную конференцию «Коронарное здоровье». Мы горды тем, что можем быть пионерами этого начинания. Но нам нужна поддержка. Тогда, вместе, мы сердце России сохраним!

ВАЖНО

Чаще всего причина внезапной смерти проблема с сердечными сосудами. Настоящая трагедия, если это произошло внезапно у летчика или машиниста поезда, который отвечает за жизнь нескольких сотен людей? Таких примеров у нас накопилось немало. В 20% ДТП, когда водитель не справился с управлением, причина, как правило, коронарный (сердечный) приступ.

СПРАВКА

Ян Габинский один из самых известных кардиологов России. Руководит одним из лучших кардиологических центров России «Уральским институтом кардиологии», где каждый год коллектив высокоспециализированных кардиологов спасает тысячи жизней екатеринбуржцев, проводя им жизненно необходимые операции на сердце.