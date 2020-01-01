Куда сходить в Екатеринбурге на новогодних каникулах в январе 2020 года

Все салаты съедены, «Ирония судьбы» просмотрена на третий раз, поры бы и из дома выйти. Чем заняться в январские каникулы в Екатеринбурге, рассказываем в нашей подборке.

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД С АНИМАТОРАМИ

2-8 января

ЦПКиО им Маяковского, Мичурина, 230

Время: с 13:00 до 16:00

Вход свободный

Закружить в хороводе вокруг новогодней елки, спеть песню, получить подарок - куда в праздники без веселья. Все каникулы в парке Маяковского интерактивная программа для всей семьи. Начиная с 13 часов, каждые пол часа, возле центральной елки будут работать аниматоры, хореографы, которые не дадут вам замерзнуть на улице. Там же есть и фотозона, чтобы оставить в памяти счастливые моменты.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДОМ ДЕДА МОРОЗА

2-13 января

ЦПКиО им Маяковского, Мичурина, 230

Время: с 11:00 до 19:30

Вход: от 120 - 180 рублей

Телефон: 8 (343) 221 34 70

В эту сказочную новогоднюю узнайте, как живет Дедушка Мороз, Для этого даже не придется выезжать из города. Вы сможете прогуляться по Тропе Сказок, посетить мастер-класс по изготовлению елочной игрушки, отправить письмо Дедушке Морозу, посетить тронный зал и кабинет главного волшебника зимы, рассказать о своей мечте волшебной Трубе Желаний.

В Парке Сказов, что в Арамиле, как всегда насыщенная новогодняя программа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В КОМПАНИИ С ПИНГВИНАМИ И КИТАМИ

27 декабря -7 января

Площадь 1905 года

Время: круглосуточно

Вход свободный

Хотите провести новогодние каникулы в компании с пингвинами и китами? Тогда бегом на главную площадь Екатеринбурга. С 27 числа открывается центральный ледовый городок. В этом году все фигуры стилизованы под «Антаркиду». Гостей ждет концерт, научно-популярное шоу «Антарктида от открытия до наших дней», красочный салют и, конечно, выставка скульптур изо льда.

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ОТ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ

2 декабря- 4 января

ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3

Время: 11:00

Вход: от 500-600 руб.

Это спектакль - путешествие для малышей и их родителей. Интерактивное представление захватывает практически со входа в ЦК «Урал». Детишек ждет «Новогодние сюрпризы от Незнайки и его друзей», игровая зона, аниматоры и небольшой квест. За прохождении заданий дают подарки.

НАРОДНЫЕ ПОСИДЕЛКИ В ПАРКЕ СКАЗОВ

2-8 января

ПАРК СКАЗОВ, г. Арамиль, ст. Арамиль, 1

Время: 12:30

Вход: 1990 руб. детский, 1740 руб. взрослый (без подарка)

Погрузиться в народную культуру можно в самом сказочном месте Свердловской области. В Парке Сказов, что в Арамиле, как всегда насыщенная новогодняя программа. Вместе с дружной командой аниматоров вы доберетесь до дома Водяного на болоте, найдете потерянное желание Урал Мороза и поможете новогоднему празднику. Также узнаете, как жили и отмечали праздники на Урале во времена, когда не было телефонов, интернета и даже телевизора.

В центре Екатеринбурга работает бесплатный ледовый городок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТДЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КУРАРА. ПЕРВЫЕ В ГОДУ

1 -2 января

Дом печати, проспект Ленина, 49

Время: 20:00

Вход: от 500 до 7800 руб.

Традиционный первоянварский концерт от известной екатеринбургской группы «Курара». Густой грув, стена звука, и исключительная уральская ирония в тесном кругу друзей. Забегайте на огонек в перерыве между поеданием оливье и селедки под шубой.

ЛЕД, СТРАСТЬ И ПЛАМЯ ОТ ИЛЬИ АВЕРБУХА

2 и 3 января

КРК Уралец, Большакова, 90

Время: 2 января – 15:00 и 19:00, 3 января – 12:00

Вход: от 800 – 3 300 руб.

Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории про Щелкунчика? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно всего лишь сходить на ледовое шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана — в Екатеринбурге грандиозная постановка Ильи Авербуха будет показана на арене «Уральца». В главных ролях: двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина, двукратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Ягудин, призёр чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко.

НЕВЕРОЯТНЫЙ «ДЮ СОЛЕЙ» НА ЛЬДУ

1-5 января

«Екатеринбург-Экспо», бульвар Экспо, 2

Время: 15:00 и 19:00

Вход: 2 200 - 5 500 руб.

Это первое ледовое шоу от Cirque Du Soleil. Знаменитая труппа представит свою постановку под названием Crystal в эти новогодние праздники. Стремительные фигуристы, безрассудные хоккеисты и талантливые акробаты совершают головокружительные сальто и прыжки на льду и на рампах, поднимаются ввысь и танцуют воздушное па-де-де на ремнях. Их скорость и грация заставляют зрителей усомниться в абсолютности законов физики.

Развлечения найдутся и для взрослых, и для детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК». КОНЦЕРТ ЗА СТОЛИКАМИ +18

6 января

Театр Эстрады

Время: 20:00

Вход: 1300 руб.

Каждый из нас мечтал хотя бы раз побывать на съёмке новогодней программы и, может быть, даже принять в ней участие. Но, как мы знаем, в Новогоднюю ночь мечты сбываются! Театр Эстрады приглашает на музыкальное караоке-шоу за столиками. У всех гостей вечера будет возможность спеть любимые песни на сцене вместе с артистами и почувствовать себя настоящей звездой.

Яркое новогоднее шоу, игристое шампанское, серпантин, приятные сюрпризы создадут атмосферу самого красивого, таинственного и веселого праздника и подарят вам хорошее настроение на весь Новый Год.