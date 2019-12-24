Евгений Горенбург: мы нашли замену «Старому Новому Року»

Два десятилетия в Екатеринбурге проходил фестиваль «Старый новый рок». На выступали «Агата Кристи», «Ногу Свело», «Пикник», «Пилот», воссоединялся легендарный «Наутилус Помпилиус» с Вячеславом Бутусовым. Раньше эти группы собирали стадионы. Сегодня время рок-музыки прошлом. Поэтому грядущий ХХ фестиваль станет последним. Об этом на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал рок-музыкант, и директор фестиваля Евгений Горенбург, которому в день проведения последнего фестиваля исполнится 60 лет.

ЗАДУМАЛИ НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

- Почему решили завершить фестиваль «Старый Новый Рок»?

- Все рождается, расцветает, стагнирует и умирает. Это принцип жизни. Лучше не дожидаться последних фаз, а закончить на подъеме. Нашему проекту 20 лет, много веселого сделано за это время. Сейчас появились новые вызовы, новые фестивали. Мы сочли правильным проект СНР на этой вершине закрыть.

Директор фестиваля СНР Евгений Горенбург

- Ощущение, как будто целая эпоха уходит…

- Все нормально. Начиналось все это, когда рок-н-ролл собирал стадионы. Сейчас русский рок занял достойное место в сонме человеческих видов искусств. Обороты набирают другие жанры музыки. Все меняется. Кстати, на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге у рок-н-ролла очень достойное место. Две-три площадки, поэтому мы не теряем знамя.

Кстати, 11 и 12 января 2020 года в Ельцин Центре мы запускаем новый фестиваль, более полезный для музыкантов «New Open Fest». Это фестиваль шоу-кейсов. Рок-музыканты наряду с другими также примут в нем участие. Там будут очень серьезные эксперты из других фестивалей, из других сфер музыкальной индустрии. Будет даже с 1 канала представитель, который занимается музыкой в «Вечернем Урганте».

Евгений Горенбург: “Мат в рок-музыке - это круто!” 00:00 00:00

«ЧАЙФ « ВПЕРВЫЙ ВЫСТУПИТ НА СНР

- «Старый Новый Рок» - это ради денег или ради искусства.

- Изначально ради искусства. Но когда на этом зарабатывали деньги, никто не был против. Правда, это было нечасто.

- Завершающий аккорд фестиваля – выступление группы «Чайф». Почему именно они?

- На зимнем СНР они никогда не играли. Они первые среди равных. Также приедет группа «Ва-Банк», и группа «Топ» выступит, с которой все начиналось.

На сцене певица из Екатеринбурга - ЧичеринаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Летний СНР активно критиковали по поводу организации. Может это одна из причин закрытия фестиваля?

- Нет. Мы все время что-то делаем, улучшаем. Надеюсь, что в этом году у нас будут новые вызовы по «Ночи музыки». Благодаря прямой помощи администрации Екатеринбурга в 2020 году выделят 200 контейнеров на улицах и больше сотни санузлов.

- Чтобы не было пьяных, может, «Ночь музыки» проводить днем?

- Я учился в медицинском институте, куда поступил в 16 лет. Поступление для всех – позитивный момент. И мы там выпивали безбожно. Была первая пасторская лекция нашего ректора Климова после колхоза. Он сказал: вы поступили на медиков. Медик должен тяжко работать и тяжко пить. И, несмотря на то, что он тяжко пьет, он должен тяжко работать. У меня просьба одна – закусывайте. Вот и ответ на ваш вопрос.

СО ВРЕМЕН ШЕКСПИРА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

- Рокеры уже не те?

- Рокер – это не только пьяная и грязная скотина, которая ведет себя непристойно. Это, прежде всего, одухотворенный человек, который слушает музыку миров и перекладывает ее для вас. Молодежь сегодня поет песни о том, о чем раньше пели их предшественники – о любви, о ненависти, о предательстве. Со времен Шекспира ничего не изменилось.

- Как к шансону относитесь?

- Я обожаю шансон. У меня даже есть песни в этом стиле, например, прекрасная песня про сноху Юлию и радио.

- Может фестиваль шансона в городе сделать?

- У нас в городе есть прекрасные исполнители шансона. Это и Александр Новиков, и Слава Московин. Это все-таки их прерогатива. Если у них возникнет идея провести фестиваль, то я всеми своими технологиями и наработками поделюсь.

На каждом фестивале работало по несколько сценФото: Алексей БУЛАТОВ

- «Ночь музыки» в будущем году проведете?

- Да, он пройдет 26 июня. Нас признали лучшим молодым фестивалем в Европе. Но у нас глубина планирования небольшая, максимум полгода. На сегодня у нас не подтверждены бюджеты. Хотя «Ночь музыки» призвана быть неким полигоном культурной программы Универсиады 2023 года.

БЕЛЫЕ РОЗЫ НУЖНЫ ВСЕМ

- Как вы относитесь к мату в песнях?

- Позитивно отношусь. К нему Пушкин относился позитивно. Мы войны выигрываем за счет этого, потому что приказы отдаются быстрее.

- То есть цензура не нужна?

- Внутренняя цензура точно должна быть, поскольку нет вещей хороших и плохих. Есть вещи уместные и неуместные.

- Допустимо ли исполнять матерные песни на «Ночи музыки»?

- Это решение творцов. Если они считают это допустимым. У нас прямой цензуры нет, мы не прослушиваем конкретную программу. Если коллектив своим творчеством доказал, что это искусство. Просто на афишах мы пишем «18+».

- А как к попсе относитесь?

- Попса тоже есть уместная и неуместная. Те же свадьбы, там должна быть попса. Есть сложные композиторы – Стравинский и Рахманинов. Но «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы» вызывают стеснение в груди у каждого нормального человека.

- На какой музыке нужно воспитывать детей?

- На той, которая вызывает эмоции у вас самих. У меня взрослые дети, я с ними раньше делился своими переживаниями. Я много слушал, так получилось, что в то время был популярен рок-н-ролл.