«Зоозащитники выступают против страны, а не зверей»: Юрий Куклачев о запрете использования животных в цирке

У кого-то перед Новым годом есть традиция ходить в баню, а вот самый знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев ходит на радио «КП»-Екатеринбург. Каждый год на протяжении десяти лет. Правда, в этот раз мы его не сразу узнали. Укутанный в черное пальто, с раскрасневшимися от мороза щеками.

- Это мы к вам с кошками пришли, - весело начал с порога он и достал из-за пазухи кошку. – Это Сосиска!

С собой на радио "КП" Юрий Куклачев взял кошку Сосиску.Фото: Павел Кислицын

Тут сразу все встало на свои места – вот он Юрий Куклачев. В этот раз артист привез в Екатеринбург тридцать животных. Вначале января он вместе с мурлыками будет давать представление для самых маленьких.

«ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЮ УЧУ, КАК ДРЕССИРОВАТЬ КОШЕК»

Юрий Дмитриевич вы сами считали, который раз вы приезжаете в Екатеринбург на Новый год?

- Я уже со счета сбился. В Екатеринбург я приезжаю с 80-х годов, еще когда был Свердловск. С тех пор под новый год мы привозим новые спектакли. Конечно же, и на следующий год привезем новое шоу. Все уже думают, что я местный. Недавно прилетел к вам, вступил на екатеринбургскую землю, я вздохнул: наконец-то увидел настоящую зиму. В Москве дождь идет, а тут красота.

На шоу в Екатеринбурге Юрий Дмитриевич будет дарить детям клоуна, похожего на себя.Фото: Павел Кислицын

- Наверно привезли что-то интересное. Я вижу у вас в руках какая-то игрушка, похожая на Карлосона.

- Это же я (смеется). Самой игрушке уже сорок лет, тогда во всех магазинах были только Карлосон и Куклачев. Ваши бабушки и мамы даже играли такой. Я приезжал в Прибалтику и там она тоже была. А вообще она изготавливается в Белоруссии, не какой-то вам Китай. Мы решили дарить эту куклу каждому ребенку, который приедет к нам на представление. Может так хоть от компьютеров своих оторвется.

- У вас 200 кошек, получается вы главный кошатник страны. К вам часто обращаются за советом?

- Постоянно. На наш спектакль даже можно прийти со своей кошкой. Только обязательно возьмите любимую игрушку питомца. После шоу в Екатеринбурге я проведу мастер-класс, как воспитывать своих питомцев и как научить их трюкам. Приучить кошку выступать на сцене - это сложно, а вот дома уже запросто. У меня все начинается с игры, дрессуры никакой нет. С ними также как с детьми.

- У вас дома кошки живут?

- Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычно я там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблок. Большая часть моих кошек живут в «Хрустальном замке» в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки, которым по 25 лет. Таких много.

«СОВЕТСКИЙ ЦИРК УЖЕ УМЕР»

- В этом году вы отметили свой юбилей (Юрию Куклачеву исполнилось 70 лет). Как отмечали?

- Большом Московском Государственном цирке на пр. Вернадского. Я ведь в цирке уже 30 лет не работаю и тут решил сделать исключение. Спасибо братьям Запашных, которые дали мне такую возможность. Мы устроили шикарное представление. Но, к сожалению, после этого я понял, что советский цирк уже умер. Сейчас наш цирк похож на канадский: есть костюмы, балет хореография, но нет животных. А ведь российский цирк – это в первую очередь животные.

Куклачев каждый Новый год отмечает в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас идет активная социальная компания, где люди выступают против животных в цирках. Например, в Греции, Кипре, Италии, Австрии, Венгрии. На вас нападают зоозащитники из-за вашего котошоу?

- Зоозащитники выступают не против животных в цирке, а против России. Я считаю, это нарушение прав человека и насилие над нашей страной. Эта маленькая кучка людей пытается навязать нам свое мнение. Нам, великой России, они хотят диктовать свои законы. Ребята, гуляйте! Какой цирк без животных? Всегда так было.

- Но ведь говорят, что в цирке над ними издеваются?

- Это придумывают и специально делают подтасовки. Но надо не цирки запрещать, надо создать для животных условия. Как у меня. Я все силы приложил, чтобы мои кошки жили в хрустальном замке.

- Может слышали историю про толстого кота Виктора, которого не пускали в самолет из-за веса, а его хозяину пришлось схитрить. Недавно вы выступали за введения новых правил по перевозке животных. Что именно вы предлагаете?

- Ко мне даже обращались на это счет, но я ничего не могу сказать про эту ситуацию. Хозяин Виктора молодец, бодаться умеет. С перевозкой в России у нас все хорошо. Есть же норма, есть клетка. Тебе разрешают взять кошку с собой на борт. Мои кошки привыкли к переездам – они у меня космонавты.

На гастролях Куклачева всегда сопровождает его супруга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Котики – это мировой тренд, который умиляет пользователей соцсетей по всему миру. Почему вы до сих пор не завели аккаунт в Инстаграм?

- У нас кошка мышку съела, поэтому у нас даже компьютера нет. Я предлагал своим детям это сделать. Но пока нет.

- Сейчас стало модно заводить экзотических диких кошек. Доходит до того, что в квартирах держат огромных пум и дрессируют их как собак. Как вы к этому относитесь и есть ли в вашей коллекции экзоты?

- Я отношусь к этому отрицательно. Это семейство кошачьих, но это не кошка. Такая запросто сможет поцарапать и покусать. Там один коготочек четыре сантиметра. Она к тебе в постель не прыгнет, а съест тебя. Я считаю, что это психическое отклонение, надо жить нормально.