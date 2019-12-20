Утопаем в солнце и снегах: как Екатеринбург переживает пятничный снегопад

В пятницу, 20 декабря, на Екатеринбург обрушился мощный циклон. С самого утра уральскую столицу засыпает снегом. Автомобилисты встают в километровые пробки, а коммунальщики не успевают очищать дороги.

Фотограф «Комсомолки» Алексей Булатов прошелся по центру города и снял последствия снегопада.

Харитоновский паркФото: Алексей БУЛАТОВ

По информации областных властей, сейчас уборками дорог в регионе занимаются более 400 снегоуборочных машин

Всего на дорогах области убирают снег и борются с гололедом 196 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера и 109 единиц другой техники. По прогнозам синоптиков, снегопад во всех районах области закончится вечером 20 декабря. Высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров. Для постоянного мониторинга метеорологических условий на региональных дорогах установили 49 комплексных постов дорожного контроля. Они фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, осуществляют прогноз погоды на 48 часов и ведут фото фиксацию участка, на котором они установлены.

Кто-то в такую погода даже умудряется ездить на велосипеде!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы заметили неубранный участок дороги, то сообщите об этом по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Идти сейчас пешком по улице - настоящая пыткаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вот что говорят о погоде в региональном управлении МЧС:

- По данным синоптиков 20 декабря в Свердловской области ожидается сильный снег и метели. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.

Находясь в дороге, будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости, старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Любишь кататься - люби и саночки возитьФото: Алексей БУЛАТОВ

Дворникам сейчас явно не позавидуешьФото: Алексей БУЛАТОВ

Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

На дорогах образовалась снежная кашаФото: Алексей БУЛАТОВ

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».