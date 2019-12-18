Дневник судьи: «Угрозы бывают… А когда идут убивать, не предупреждают». Часть 1

Судьи всегда на виду, но известно о них мало. Рассказывать о своей работе, а тем более давать интервью им запрещено. Наш герой – действующий судья с многолетним стажем. Он затронул темы, которые не принято обсуждать. Есть ли лимит на оправдательные приговоры? Как происходит давление «сверху»? Почему судье проще признать человека виновным, чем оправдать? Об этом и многом другом наш герой рассказал в откровенной беседе с «Комсомолкой».

СУДЬЯМИ ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ

Я работаю судьей больше 20 лет. Как ими становятся? Все по-разному. Кто-то приходит из прокуратуры, кто-то из полиции, есть адвокаты, юрисконсульты в прошлом. Цели тоже у всех разные. Кто-то амбиции удовлетворяет, хочет власть почувствовать, другие грезят о справедливости, но таких меньшинство.

Как становятся судьями? Здесь все просто: нужно достичь 25-летия, иметь российское гражданство, не иметь судимостей - ни действующей, ни погашенной, высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. Эти требования предусмотрены законом. Другое дело, что еще нужно медкомиссию пройти, квалификационный экзамен сдать, о доходах родственников отчитаться, да и о своих тоже. Все это проверят и вуаля - сначала указ, потом кресло… Только потом многие удивляются, тут же еще и работать надо. И не абы как, а с утра до вечера, иногда ночью. Люди ждут от тебя справедливости, но частенько понимают её по-своему.

Сейчас судьей назначаются пожизненно. И ты все время ощущаешь себя на пороховой бочке. Ведь от того, что напишет судья, зависит не только чье-то благополучие, но иногда и жизнь. Невозможно предугадать, как тебе аукнется дело, рассмотренное тобой 5, 10 лет назад.

Если раньше было важно, чтобы судья правильно писал определения, постановления. То последние 6 лет важнее, чтобы он это делал быстро. И еще, раньше старались набирать умных, а сейчас покладистых. Понимаете, люди, при таком подходе, разучились думать и принимать решения самостоятельно. Самое ужасное в этом – равнодушие, к судьбе дела, да и людей. Ужасно, что это становится насаждаемой нормой. В итоге судейский корпус превращается в аморфное тело, которым легко управлять. Только, при этом, он не отвечает тем задачам, которые прописаны в законе.

Если в Советские годы судью назаначали на 10 лет, то сейчас назначают пожизненно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БЫВАЕТ ЛИ ДАВЛЕНИЕ НА СУДЬЮ

Да, бывает. Всегда по-разному. Иногда тебе может позвонить председатель суда, либо его помощник. Напрямую никто не говорит. Могут сказать, к примеру: почему так долго рассматриваете? Обычно такого рода давление происходит, когда рассматривают дела, связанные с крупными промышленными холдингами или когда замешаны чиновники.

Хотя, у обычных жуликов (подразумевается широкое понятие преступников - прим. Ред.) тоже есть механизмы давления на суд. Жалобы летят, куда только можно: председателю суда, в коллегию, Верховный суд.

Бывает умышленно затягивают процесс, чтобы лишние полгода посидеть в СИЗО. Заявляют всевозможные ходатайства: просят провести экспертизы, вызвать новых свидетелей, провести очные ставки и так далее.

На это все у судьи уходит много времени. А рассмотреть надо, сроки поджимают, другие дела на подходе, отпуск по графику.

Однажды во время рассмотрения такого дела я пошел на хитрость. Сказал жуликам: ребята, если будете себя так вести, то никаких свиданий с родственниками во время процесса у вас не будет. Формально свидания с родственниками разрешены только после оглашения приговора. Но возможны и исключения, свидания может разрешить руководство СИЗО, но для этого нужно и разрешение от судьи, который рассматривает дело.

После этого они перестали затягивать процесс. Если ты с обвиняемыми общаешься по человечески, то обычно и они с тобой также.

В каждом регионе есть средний показатель по обвинительным и оправдательным приговорам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЫВАЮТ ЛИ УГРОЗЫ

Бывают. Я имею в виду те, которых следует опасаться. То, что крикнут в процессе или бранно выразятся, это просто эмоции. Когда же идут убивать, тогда не предупреждают, тогда просто приходят и убивают.

Жулики отлично нас (судей) знают, это мы об их личности можем толком ничего не знать, только из материалов дела. А они все подмечают, даже какой помадой красится женщина-судья. Кто строже, кого чем можно разжалобить, на кого можно надавить, а на кого – не подействует.

На мой взгляд, практика угроз судьям больше распространена в южных регионах нашей страны. Там их и убивают чаще.

У меня были такие дела, когда свидетели чуть не приседали от страха, давая показания, да и у самого холодок по спине пробегал. Чего ждать от жуликов - непонятно, то ли прутьями стальными тебя побьют, когда за хлебом выйдешь, то ли гранату бросят. На такие случаи к судье и его семье приставляют охрану. После приговора ее снимают, считается, что судье опасность больше не грозит.

Но ко мне охрану никогда не приставляли. Проклятий в мой адрес тоже не припомню. Вот на три буквы слали – такое бывает сразу после оглашения приговора. Однажды, когда я зачитывал приговор, подсудимый перерезал себе вены. Пронес за щекой бритву, видимо конвой не досмотрел. Неприятное зрелище было.

Еще был случай, когда я за водой на родник поехал и встретил там человека, которого до этого судил. Я видел, что он на меня смотрит, но не мог вспомнить, откуда я его знаю. Потом он подошел, представился, сказал спасибо и ушел. Тогда я вспомнил дело и все обстоятельства. Там было покушение на мошенничество. Человек отсидел почти два года. Видимо, я его дело рассмотрел справедливо, раз он мне сказал спасибо.

В регионах судьи получают от 120 тысяч рублей.Фото: Алексей ФОКИН

ПРЕДЛАГАЮТ ЛИ ВЗЯТКИ

Мне предлагали только один раз. Сумма была довольно смешная – две тысячи долларов. Предлагал адвокат. Я отказался. Потом узнал, жулики давали адвокату на подкуп судьи 22 тысячи долларов.

В итоге жулики пошли другим путем – «занесли» прокуратуре. Во время прений гособвинитель неожиданно переквалифицировал им статью на менее тяжкую - с разбоя на грабеж. Я это все понимал и «влупил» по максимуму, который был предусмотрен для той статьи – семь лет.

Деньги обычно дают тому, кто берет. Как я уже говорил, жулики прекрасно осведомлены и знают, какой судья возьмет деньги, а какой нет. Эта информация очень быстро распространяется и ходоки уже идут целенаправленно. Это и для них безопаснее.

Вообще для судей существует журнал, в который предполагается, он должен записать внепроцессуальное обращение, то есть предложение взятки. А у присяжных такого нет. Там все на вере. С кем они общаются вне процесса, никто не знает. Сил и средств следить за ними просто нет. Уже сейчас есть случаи подкупа целой коллегии, а что будет дальше никто не знает...

Продолжение дневника судьи читайте на нашем сайте. Во второй части откровенного разговора мы поговорили про жалость к подсудимым, оправдательные приговоры и суды присяжных