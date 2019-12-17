2019-12-17T11:10:30+03:00
Наука

Уральский бизнесмен изобрел экологические солнечные батареи, которые можно использовать для космических кораблей

Илья Волков работал над проектом три года и скоро поедет в Германию, чтобы протестировать свое устройство
Юлия СТАЛИНА
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Илья работал над проектом три года. Фото: Илья ВолковИлья работал над проектом три года. Фото: Илья Волков
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Молодой ученый из Екатеринбурга изобрел новый тип солнечных батарей, которые можно применять для космических кораблей. 30-летний Илья Волков аспирант УрФУ и бизнесмен. Над своим проектом он начал работать еще три года назад в лаборатории вуза. Первые испытания прошли успешно и показали, что производство уральских солнечных батарей будет дешевле, чем их аналоги во всем мире.

Сейчас в мире изготавливают солнечные батареи на основе кремния, и тонкопленочных солнечных панелей. Но помимо высокой себестоимости, они выделяют токсичные реагенты при производстве и мало эффективны. Технология Ильи основана на методе гидротехнического синтеза. Если по-простому: в ванну с реагентами опускается керамическая подложка, где она уже превращается в батарею.

Скоро аспирант поедет в Германию представлять уральскую разработку. Фото: Илья Волков

Скоро аспирант поедет в Германию представлять уральскую разработку. Фото: Илья Волков

- Сначала меня заинтересовало, как можно использовать солнечные батареи для бытовых нужд, потом понял, что там есть проблемы. Однажды наткнулся на статьи в интернете, где рассказывали, если применять подобную технологию в производстве солнечных батарей, то получится выгодный продукт. Вот и я решил попробовать. При производстве солнечных батарей по нашей технологии мы получаем экологически чистый и безопасный продукт. При этом, эффективность ее работы значительно повышается, - рассказывает Илья.

Илья использовал в производстве дешевые и распространенные в природе элементы: медь, цинк, олово и селен. Они образуют сэндвич-структуру, называемую солнечным элементом, при попадании солнечных лучей они превращаются в электрический ток, объяснил ученый.

Помимо науки Илья занимается туризмом и бизнесом. Фото: Илья Волков

Помимо науки Илья занимается туризмом и бизнесом. Фото: Илья Волков

- Мы планируем патентовать свою разработку в ближайшем будущем. Наши батареи в идеале сместят другие аналоги. Ведь их смогут использовать везде, где применяются солнечные батареи. Это и в обеспечении автономности зданий, и освящении, и в космической отрасли, - продолжает аспирант-бизнесмен.

Вместе со своей разработкой Илья отправится в Германию, где проверит ее в реальных условиях в городе Баден-Вюртемберг. Его батареи установят на остановках общественного транспорта. В России молодой человек тоже планирует тестировать изобретение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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