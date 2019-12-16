Илья Резник: «Новый год встречу у Аллы Пугачевой, а Рождество – в Крыму»

Список стихов поэта Ильи Резника уже давно перевалил за тысячи. Только для Аллы Пугачевой он написал более 70. А помимо них в его копилке стихи для Лаймы Вайкуле - это знаменитые «Вернисаж», «Еще не вечер», для Любови Успенской - «Кабриолет» и многие другие. В этом году Резнику исполнился 81, но поэт-песенник все так же творит и ездит на творческие встречи. Перед Новым годом, он приехал в Екатеринбург. Здесь он презентовал книгу с детскими стихотворениями «Про ребят». В поездке поэта сопровождала жена Ирина, с которой они вместе уже более 20 лет. Она же по совместительству и генеральный директор «Музыкального театра Ильи Резника».

На презентации книги автор раздал сотни автографовФото: Алексей БУЛАТОВ

«В СВЕРДЛОВСКЕ Я БЫЛ ВЛЮБЛЕН»

- Илья Рахмаэлевич, помимо детских стихов, у вас есть и театр, в котором зажигаются маленькие звездочки…

- Все верно. Мой театр «Маленькая страна» существует в Москве уже пять лет. У нас огромный репертуар. Мы развиваем несколько направлений: духовная поэзия, издание детских книжек, ставим театральные постановки. Это очень интересная работа. Недавно открыли филиал в Крыму. Кстати, в Екатеринбурге я встретился с полномочным представителем президента Николаем Цукановым. Он сказал, что есть наказ от президента: развивать детское творчество. Он очень хочет, чтобы мы открыли «Маленькую страну» и в уральской столице. Думаю, что это реально.

- Полвека назад вышла Ваша первая детская книжка. Какой была реакция читателя?

- Тогда, в 1969 году, случилось два знаковых события в моей жизни. Во-первых, вышла книжка огромным тиражом – 100 тысяч экземпляров. На улице за автографами не подходили, я тогда был не узнаваем. Во-вторых, я написал известную песню «Золушка», которую на протяжении нескольких десятилетий исполняла Людмила Сенчина.

- Екатеринбург для вас не чужой город. Ваше детство связано со Свердловском. Вы помните тот период?

- Я был эвакуирован в Свердловск в 1942 году из блокадного Ленинграда. Свердловск – город моего детства. Помню детский сад, и даже девочку из него, в которую был влюблен. Мне тогда было 6 лет. Здесь у меня похоронен папа. Он получил на фронте два тяжелых ранения легких и его отправили в госпиталь в Свердловск. Он умер в апреле 1944 года.

Илья Рахмиэлевич рассказал журналисту "КП" о последней встрече с Юрием ЛужковымФото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕСЯЦ НАЗАД ГОВОРИЛИ С ЛУЖКОВЫМ ПРО ПЧЕЛ»

- Не могу не спросить про Юрия Лужкова, который совсем недавно покинул нас. Вы же были знакомы?

- Да. Юрий Михайлович поддерживал все наши благотворительные акции в Кремле. В честь Дня Победы ежегодно показывали программу «Служить России». По просьбе министра обороны Сергея Шойгу исполнялась моя песня, ставшая гимном Юнармии.

Лет 20 назад, когда готовили первую программу, Юрий Михайлович помог с рекламой, арендой. И он всегда открывал благотворительный концерт, обращался к молодежи. Там собиралось шесть тысяч кадетов, ветеранов…

Последний раз мы виделись совсем недавно на презентации его книги «Властители, уничтожавшие великую страну». Это было 13 ноября 2019 года. Тогда ничего не предвещало беды. Мы пришли к нему с супругой, пили чай, говорили. Он рассказывал про своих пчел, калининградские угодья. К сожалению, это была последняя встреча.

- В Екатеринбург вы приехали с супругой Ириной…

- Да, Ира мой ангел-хранитель. Мы все делаем вместе. Кстати, на новый год с любимой пойдем к Аллочке с Максимом (Алла Пугачева и Максим Галкин - прим. Ред.). Они нас пригласили. Нужно будет к этому мероприятию стихи сочинить. А на Рождество поедем на полмесяца в Крым. Праздник встретим в храме Покрова Божией Матери в Нижней Ореанде. (В 2018-м году в этом храме Илья Резник обвенчался с супругой).

- Вы часто бываете в Крыму?

- Достаточно часто. В Крыму я написал десятки поэтических молитв, которые читаю каждое воскресенье на трапезе, где собирается около восьмидесяти человек прихожан. Я слушаю их реакцию. Несколько поэтических молитв я читал на трапезе после молебна. Там собираются простые люди. Очень светлые, чистые, добрые. В Москве, мы скучаем по ним.

Илья Резник написал уже 15 книжек для детейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Поэтические молитвы интересный, редкий жанр. С чего все началось?

- Двадцать лет назад я написал такой сборник. И вот десять лет тому назад мои авторские молитвы, которые спустились ко мне, с благословения патриарха Алексия, вышли в свет. Предисловие к книге написал сам патриарх. Стихи, написанные по мотивам канонических старославянских молитв, это давняя традиция русских поэтов. Этим занимались Пушкин, Полонский, Ахматова и многие другие. У меня 150 молитв. Патриарх Кирилл очень тепло к ним отнесся и благословил вторую книгу «Сотворение мира», которая выйдет через месяц. Я благодарен священнослужителям, которые поддержали меня в этом деле.

Илья Рахмиэлевич вместе с супругой Ириной Алексеевной регулярно посещают Крым. Фото: личный архив Ильи Резника

«РАНЬШЕ «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» БЫЛ ДОБРЕЕ»

- Однажды Вы раскритиковали современные «Голубые огоньки» на ТВ. Что в них не так?

- Раньше они были очень добрые и человеческие, немного наивные. Туда приглашали известных спортсменов, космонавтов, поэтов, которых любила вся страна. К сожалению, личности такого масштаба у нас тают. Сегодня все большие поэты ушли. Нас трое осталось – Николай Добронравов, Александра Пахмутова и я. Хотя мы не песенники, потому что пишем и поэмы, и стихи, и пьесы.

- Но ведь по телевидению звучат и хорошие композиции.

- Есть и такие. Есть замечательные песни у группы «Любэ», у Константина Меладзе. Хоть это ведь тоже старая гвардия, которая пишет смысловые, мелодические песни, которые трогают души.

- А есть кто-то из современных исполнителей, которых Вы можете отметить?

- Из молодых певцов мне очень нравится творчество Сергея Волчкова. Мы с Раймондом Паулсом написали песню «Мне тебя не хватает», еще он исполняет «Мой путь», это моя версия песни Фрэнка Синатры. Из молодых певиц отмечу Софию Эззиати, у нее трое детей. Недавно она презентовала свою книгу, каждая глава которой сопровождалась песней. Это восходящая звезда. С ней написали песню «Тише, прошу Вас, тише», скоро будет премьера.

ДОСЬЕ «КП»

Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 г. в Ленинграде. Ребенком пережил блокаду, эвакуацию на Урал, смерть отца от ранений. По возвращении семьи из эвакуации мать Ильи вышла замуж и уехала в Ригу. Будущего поэта воспитывали родители его отца.

В 1958-м поступает в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1965 года работает в труппе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, параллельно сочиняя стихи к песням. А с 1972-го уходит из театра и занимается только песенной поэзией. Сотрудничает с Аллой Пугачевой, Софией Ротару, Тамарой Гвердцители, Лаймой Вайкуле и многими другими. Пишет песни вместе с Раймондом Паулсом, Александром Журбиным, Владимиром Фельцманом и другими композиторами. Народный артист России.