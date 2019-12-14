2019-12-14T13:17:41+03:00
Происшествия

«Серьезно пострадал крановщик»: в Карпинске на дорогу рухнул строительный кран

Техника упала, когда поднимала металлическую решетку
Данил СВЕЧКОВ
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Кран перегородил дорогу. Фото: Богдан КурняковКран перегородил дорогу. Фото: Богдан Курняков
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В субботу в Карпинске произошло ЧП - на строительной площадке многоквартирного дома кран, поднимавший металлическую решетку, не выдержал и рухнул на проезжую часть.

- В результате произошедшего серьезно пострадал 67-летний крановщик, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - В настоящее время он доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая помощь.

Дома по соседству не пострадали. Фото: Богдан Курняков

Дома по соседству не пострадали. Фото: Богдан Курняков

Также при падении крана были повреждены две опоры электропередач. Место ЧП перекрыли наряды полиции.

- Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая при проведении строительных работ, - добавляют в ведомстве. - В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства о технике безопасности и об охране труда на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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