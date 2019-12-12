Свердловская область отказалась от строительства заводов по сжиганию мусора

В Свердловской области не будут строить заводы по сжиганию мусора, вместо них построят мусоросортировочные предприятия. Это поможет региону привлекать для их создания средства экологического сбора.

Дело в том, что концепция Российского экологического оператора не позволяет использовать экологического сбора на возведение заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов. Их планируют направить на реализацию технологий по утилизации. Сжигание ТКО к таковым не относится.

За пять лет в Свердловской области планируют построить 12 мусоросортировочных заводов и два экологических технопарка с мусороперерабатывающей инфраструктурой. На программу региональной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году на Урале выделили более 76 миллионов рублей. До 2030 года на эти цели потратят больше 7 миллиардов рублей.