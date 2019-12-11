«Малыши сильно расстроились»: в Екатеринбурге украли елку из детского сада, которую украсили ребятишки

На детских новогодних утренниках часто разыгрывают сценку, когда злодей крадет либо Снегурочку, либо елочку. Но потом возвращает и все весело празднуют Новый год. В Екатеринбурге случился похожий случай. В детском саду № 588 в Пионерском поселке неизвестные злодеи стщили украшенную елочку прямо с террритории. Нарядную красавицу грабители вынесли под покровом ночи.

- Раньше у нас в холле стояла искусственная елка. А потом мы купили новую, поставили ее во двор. И три года подряд она нас радовала, никто ее не трогал, - рассказывает директор детского садика Галина Гурьева - В понедельник, 9 декабря, мы с ребятишками ее нарядили. А уже ночью двое людей в черном забрали елку.

Люди в черном не постеснялись даже камер. Злоумышленники попали на видео. Сотрудники детского сада уже вызвали участкового, написали заявления на наглых воришек. Теперь их ищет полиция, чтобы наказать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749085" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге украли елку из детского сада.

Заведующая детского сада в разговоре с «КП» призналась, ребятишки очень расстроились, когда пришли после выходных. Ведь они старались и украшали елочку.

Впрочем, в этой истории тоже добрый конец. Хоть прежнюю елку не нашли и злоумышленников тоже, зато родители принесли в детский сад новую.

- Наши родители принесли красивую сосну, которые мы поставим во дворе. После сон-часа пойдем на прогулку и украсим ее, - добавила Галина.