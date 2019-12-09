Звезда сериала «Интерны» Александр Ильин о смене имиджа: «С бородой жить легче!»

Когда в студию «КП»-Екатеринбург (92,3 FM) зашел крепкий мужчина под два метра ростом, с окладистой бородой, ведущие вздрогнули. Они не сразу узнали в нем актера популярного сериала «Интерны» Александра Ильина. В ситкоме он играл не очень умного, но обаятельного медика Семена Лобанова. А сегодня на его счету уже более пятидесяти ролей. А сам Александр во всю гастролирует со своей панк-группой «План Ломоносова».

ХОТЕЛ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ

- Мы вас не узнали… У вас очень суровый вид сейчас, наверное, это из-за бороды.

- С бородой жить легче! – улыбается в ответ Александр Ильин.

- А если серьезно, вы в роль вживаетесь?

- В общем да, и не в одну. В конце октября закончил работу над «Собором». Это 12-серийный, исторический фильм про петровские времена для «Первого канала». Я играю беглого крепостного, повернутого на религиозной теме. Сейчас я буду сниматься в новом фильме у Кирилла Серебренникова - он написал сценарий по книге «Петровы в гриппе». Я буду играть Виктора Михайловича. Уже приступил к съемкам. Еще я снимаюсь в одном проекте Данилы Козловского, но о нем говорить пока не могу.

- А говорят в детстве вы любили стричься под Котовского (полностью на лысо - прим Ред.)…

- Было дело. Как раз зимой. Тогда у нас с братом, банально, завелись вши и папа нас наголо обрил механической машинкой. Она очень приятно выдирает волосы из головы. (Смеется). Однажды на катке наш сосед по коммуналке сорвал у моего брата Лехи шапку и он оказался с лысой башкой на морозе. Очень расстроился, потому что все поглумились на эту тему. Потом стричься на лысо стало нашей традицией, только летней. А вообще я не люблю процесс стрижки волос. Поэтому стараюсь как можно реже попадать в лапы парикмахеров. И вариант бриться наголо раз в год, меня в целом утраивал.

А вот таким Александра можно было увидеть в сериале "Интерны" на ТНТ Фото: кадр из сериала/ТНТ

- Вы говорили, что в детстве хотели стать священником. Сейчас вы на него похожи.

- Действительно хотел, еще до того, как пошел в первый класс. Я думал стать православным священником. У меня воцерковленные родственники и я крещенный человек. Поскольку я рос впечатлительным мальчиком, и вся эта христианская мифология меня поражала. Я думал, что такой путь мне бы подошел. Но потом социум расставил все на свои места.

ИГРА ВНЕ ПЛОЩАДКИ – НЕ МОЕ!

- Семен Лобанов - это уже штамп. Вам не обидно, что все отождествляют вас именно с этим персонажем? Хотя у вас уже больше пятидесяти ролей.

- Да все в порядке. По-разному бывает. На концерте в Челябинске ко мне подошел парень и сказал: «Я ненавижу все эти твои телесериалы. Ты для меня вокалист группы «План Ломоносова» (смеется)». Я вообще ненавижу игру вне площадки. Команда стоп была, мавр сделал свое дело, мавр свободен…

- То есть вам легко выйти из роли?

- У меня такой проблемы нет. Я не сторонник этого безумия. Я слышал, что Юрий Яковлев, когда снимался в «Идиоте» переборщил, и его увезли в психиатрическую клинику. Я лично за контроль и профессионализм в актерском деле. Я полностью контролирую ситуацию. Для меня это не реалити-шоу, а работа.

- Вернемся к вашей панк-группе «План Ломоносова». У вас даже тату с портретом Ломоносова на груди есть. Это так?

- Это правда, но там не совсем портрет. Это логотип нашей группы. Он очень хитро сделан из портрета, на котором Ломоносов с пером смотрит в угол. Это зеркальное отражение одной половины лица. На нашем логотипе получился суровый Ломоносов.

- А откуда такая любовь к Ломоносову?

- Мы целый вечер придумывали название для своей группы. А потом всплыло это название. Оно нас сначала рассмешило. Потом мы посмотрели, есть ли в Интернете какие-то совпадения. Их было ноль. А после начали разбираться. И оказалось Ломоносов очень подходит нам концептуально. Он свободолюбивый человек, многосторонне развитый, сильный духом. Это наш настоящий русский дядечка!

- В одной из композиций вашего альбома вы использовали стихи Маяковского «Облако в штанах». Почему именно это произведение?

- Есть такой дядечка Саша Шейн. Много лет он разрабатывал сценарий к фильму про Маяковского, который в итоге и снял. На этапе подготовки он меня позвал как актера. И предложил моей группе сделать отрывок «Облако в штанах» как песню. Вот мы и сделали из вступления стихотворения песню «Нахальный и едкий». Она понравилась всем. Но с Сашей мы потом повздорили, и песня осталась у нас. Просто в альбом ее включать не стали, а расставаться с ней не хотелось. Мы переложили полностью «Облако в штанах» и сочинили 19 треков. Это заняло у нас два года.