2019-12-06T16:06:08+03:00
Общество

Больше доверия – больше денег: уральские предприниматели стали брать микрозаймы в три раза чаще

На эти деньги они развивают свое дело
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в 2019 году выдал в три раза больше микрозаймов, чем годом ранее. В 2018 году бизнесмены взяли 361 заем на общую сумму в 543 миллиона рублей. В текущем году было выдано 512 микрозаймов на сумму в 1,42 миллиарда рублей.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, доступность финансирования является одним из базовых элементов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году фонд микрофинансирования неоднократно пополнялся из федерального и областного бюджетов.

- Очередная докапитализация фонда на 198,5 миллиона рублей до 1,3 миллиарда рублей произошла 4 декабря, - пояснила министр.

Сегодня займы фонд предоставляет по шести программам. Это «Старт», «Развитие» и «Доверие», ставка по которым составляет 6,5% годовых, «Моногород» со ставкой от 3,25% годовых, «Франшиза» и «Закупки» - по 10% годовых.

Максимальный размер кредита составляет 5 миллионов рублей. Дается займ на срок от 3 до 36 месяцев. Всего в Свердловской области на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 2024 года из региональной казны потратят около 800 миллионов рублей.

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