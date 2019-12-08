2019-12-08T16:17:56+03:00
Спорт

Павел Дацюк продает свой американский замок на берегу озера за 4,5 миллиона долларов

Этот дом уральских хоккеист построил сам, когда играл за команду «Детройт»
Юлия СТАЛИНА
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Замок обойдется в 4,5 миллионов долларов. Фото: Detroit Free PressЗамок обойдется в 4,5 миллионов долларов. Фото: Detroit Free Press
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Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» продает свой замок в Америке. Дом спортсмена, который находится на берегу озера в Мичигане, в 4,5 миллиона долларов. Как сообщает Detroit Free Press, где опубликованы фото здания, жилище Дацюк строил сам на протяжении 14 лет. В это время он играл за команду «Детройт» в НХЛ.

Рядом находится озеро, где можно порыбачить. Фото: Detroit Free Press

Рядом находится озеро, где можно порыбачить. Фото: Detroit Free Press

Снаружи замок отделан известняком, два этажа. Над проектом шикарного особняка работал архитектор Александр Богартс.

- Зайдя во внутрь, дом становится гладким - изогнутые стены, стекло, белый мрамор, гранит, керамогранит, лакированная древесина зебры, - описывают продажу в агентстве недвижимости.

Мебель из настоящего дерева и мрамора. Фото: Detroit Free Press

Мебель из настоящего дерева и мрамора. Фото: Detroit Free Press

В дополнение к богатому интерьеру идет вид из окна. Рядом есть озеро, по словам риелторов, где полно рыбы.

Этот дом Дацюк строил 14 лет. Фото: Detroit Free Press

Этот дом Дацюк строил 14 лет. Фото: Detroit Free Press

СПРАВКА «КП»

Павел Дацюк – 41 год, нападающий. Начинал свою карьеру в Екатеринбурге. Первый профессиональный клуб «Спартак». Из «Акбарса» Дацюку предложили перейти в НХЛ. С 2001 года выступал за «Детройт Ред Уингз». Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России.

Сейчас знаменитый уралец вернулся в Екатеринбург, с 2019 года форвард играет в ХК «Автомобилист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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