2019-12-08T09:18:09+03:00
Происшествия

Один человек погиб: неопытная автоледи выехала на встречку под Екатеринбургом, где в лоб столкнулась с «шестеркой»

Также в этой аварии пострадали еще три человека, в том числе и сама девушка
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Жесткая авария случилось под Екатеринбургом накануне. Вечером 7 декабря на трассе в сторону Тюмени погиб пассажир «Дэу Нексии» и еще три человека пострадали, сообщает областное отделение ГИБДД.

- По предварительным данным 20-летняя девушка (стаж управления 2 месяца), управляя автомашиной Дэу Нексия не справилась с управлением, автомашину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2106, - рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Из-за столкновения 26-летний пассажи машины «Дэу Нексия» погиб на месте ДТП. Сама 20-летняя автоледи получила серьезные травмы и отправилась в ближайшую больницу. Кроме этого, с ранениями госпитализированы пассажирка и водитель «шестерки».

- Сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые замеры, движение на данном участке не затруднено, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Каша превратится в гололед: в Екатеринбург постепенно возвращается похолодание
Россиянин одолел украинского бойца на турнире боксера Роя Джонса в Екатеринбурге
На волоске от поражения: «Автомобилист» вырвал победу у рижского «Динамо»
Уральские волонтеры ищут родственников пенсионерки, которая оказалась в больнице без памяти
Сто уральских полицейских и служебные собаки вернулись из полугодовалой командировки на Северном Кавказе
Несколько тысяч человек прошлись крестным ходом в честь Дня памяти святой Екатерины
«Нашла о чем спрашивать»: Юлия Михалкова ответила на критику после вопроса Дмитрию Медведеву про Tik Tok
Полиция прекратила поиски 15-летней Александры Скрека
На Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге всю ночь горел ангар
МегаФон открыл первый Experience store
В Нижнем Тагиле появится старообрядческая церковь
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Екатеринбурге 12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей
Областное ГИБДД меняет график работы из-за сбоев в системе, которые увеличивают время регистрации водителей
Боролись с огнем дольше двух часов: в Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева
Попросили не материться: в Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска
Автомобили разворачивают: в Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара
В центре Екатеринбурга загорелась школа №17
Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ
Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет
Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей
Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку
В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО
Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы
Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет
На Сортировке строители на две недели закрывают улицу