Один человек погиб: неопытная автоледи выехала на встречку под Екатеринбургом, где в лоб столкнулась с «шестеркой»

Жесткая авария случилось под Екатеринбургом накануне. Вечером 7 декабря на трассе в сторону Тюмени погиб пассажир «Дэу Нексии» и еще три человека пострадали, сообщает областное отделение ГИБДД.

- По предварительным данным 20-летняя девушка (стаж управления 2 месяца), управляя автомашиной Дэу Нексия не справилась с управлением, автомашину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2106, - рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Из-за столкновения 26-летний пассажи машины «Дэу Нексия» погиб на месте ДТП. Сама 20-летняя автоледи получила серьезные травмы и отправилась в ближайшую больницу. Кроме этого, с ранениями госпитализированы пассажирка и водитель «шестерки».

- Сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые замеры, движение на данном участке не затруднено, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.