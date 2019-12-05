Оплачиваем счета комфортно и быстро

Оплачивать коммунальные услуги через интернет удобно, особенно в зимний сезон, когда идти по морозу в ближайшую кассу и стоять в очереди некомфортно. В «Личном кабинете» на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» можно передать показания счетчиков, оплатить счета, задать специалистам вопросы по оплате и обслуживанию.

Для подключения к «Личному кабинету» необходима регистрация на сайте компании «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу www.ekb.esplus.ru. Выберите вкладку «Личный кабинет», она находится в правом верхнем углу экрана и в открывшемся окне нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

По ссылке вы перейдете в форму регистрации, где нужно будет указать номер лицевого счета (его можно посмотреть в любой квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»), номер дома и квартиры, а также указать электронную почту и придумать пароль, а затем нажать оранжевую кнопку «Зарегистрироваться».

Вкладка «Личный кабинет» находится в правом верхнем углу экрана. Источник: Сайт «ЭнергосбыТ Плюс»

Электронная почта (или E-mail) – в дальнейшем будет вашим логином на сайте. Используйте почту и придуманный пароль для входа в «Личный кабинет».

На главной странице можно также найти раздел «Онлайн-сервисы» с тремя иконками «Оплатить онлайн», «Передать показания» и «Узнать задолженность». Это экспресс-вариант без регистрации.

Но «Личный кабинет» имеет гораздо больше возможностей: распечатать квитанцию, задать вопрос специалисту, внести изменения в лицевом счете, посмотреть статистику и расходы – все это будет вам доступно после регистрации.

Квитанции можно получать на электронную почту

За 2019 год клиенты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» спасли более 100 деревьев, отказавшись от бумажных квитанций. Вы тоже можете получать электронные квитанции, ведь перед печатными у них есть ряд неоспоримых преимуществ:

- электронные квитанции не потеряются – их всегда можно найти в вашей электронной почте в папке «Входящие»;

- они точно придут вам в срок – электронную квитанцию не потеряет почтальон или курьер;

- не нужно ежедневно проверять почтовый ящик в подъезде – можно просто настроить уведомления о письмах от «ЭнергосбыТ Плюс».

Информация, которою вы вводите в форму регистрации, строго конфиденциальна. Источник: Сайт «ЭнергосбыТ Плюс»

Подключить услугу «Электронная квитанция» можно в «Личном кабинете». Для этого просто откройте вкладку «Настройки» в колонке слева и в разделе «Изменение способа доставки квитанции» поставьте галочку «Получать квитанцию на электронную почту».

Если с этим способом возникли какие-то сложности, позвоните в контакт-центр «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону 8 (800) 700-10-32 и попросите диспетчера изменить способ доставки на электронный. Также можно отправить заявление на сайте https://ekb.esplus.ru/service/email/ разделе «Онлайн сервисы».

5 способов передать показания счетчиков

Показания приборов учета передают не позднее 25 числа каждого месяца. Это можно сделать при оплате в кассах «ЭнергосбыТ Плюс» или у платежных агентов, но гораздо удобнее делать это дистанционно, и для этого существует множество способов.

Если вы уже зарегистрировались в «Личном кабинете» – ввести показания можно на сайте во вкладке «Показания приборов учета» или через раздел «Онлайн-сервисы» на главной странице.

Для передачи показаний можно также установить мобильное приложение от «ЭнергосбыТ Плюс», которое называется «Мобильный личный кабинет». На самом деле, у приложения есть весь функционал «Личного кабинета» на сайте, а войти в мобильный кабинет можно по тому же логину и паролю, что и на сайте.

В разделе «Онлайн-сервисы» можно оплатить счета и передать показания счетчиков по номеру лицевого счета. Источник: Сайт «ЭнергосбыТ Плюс»

Еще один способ передать показания счетчиков удаленно – позвонить в контакт-центр по телефону 8 (800) 700-10-32. Операторы принимают звонки ежедневно с 08.00 до 20.00. В автоматическом режиме сообщить показания можно круглосуточно: просто наберите номер и следуйте указаниям голосового меню.

Удаленные способы оплаты счетов и передачи показаний приборов учета позволяют пользователям экономить время и контролировать свой бюджет. Пользователям интернет-сервисов доступна статистика расходов, оперативная связь со специалистами компании, а главное, у них больше нет необходимости хранить стопку квитанций и других бумаг.