«Нельзя излечить» не означает «нельзя помочь»: что такое паллиативная медицина

Направление паллиативной помощи - одно из самых сложных и «новых» направлений в медицине, и характеризовать его исключительно как медицинское довольно сложно, потому что паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни неизлечимых пациентов и включает в себя пять составляющих: медицинское, психологическое, социальное, духовное и информационное.

Паллиативная помощь у многих ассоциируется исключительно с онкологическими заболеваниями, хотя доля пациентов с онкопатологией в числе паллиативных пациентов всего 17-20%. На самом деле категорий больных гораздо больше, сюда входят абсолютно все категории неизлечимых заболеваний, в том числе болезни системы кровообращения, психические заболевания и др.

В Свердловской области всестороннюю помощь неизлечимо больным и их родственникам координирует организационно-методический центр по оказанию помощи жителям Свердловской области. Работа с врачами-психологами и духовенством, а также соблюдение прав пациента – все это входит в сферу деятельности центра.

«Комсомольская правда» встретилась с Юрием Ивановичем Иушиным - главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Свердловской области и заведующим организационно-методического центра помощи населению. Юрий Иванович рассказал об этапах работы с пациентами и о том, и почему родственники боятся обратиться за помощью.

Паллиативная помощь обеспечивает качество жизни больных с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями

Есть такое суждение о человеке, который долго болел – «отмучился». Это говорит о том, что больной человек уходит в муках, без должного ухода, испытывая боль. Задача паллиативной помощи - обеспечить пациенту качество жизни на последнем ее этапе. Мы проводим консультации по вопросам оказания паллиативной помощи, работы с родственниками пациента, рассказываем, как вести себя с ним, как ухаживать, оказываем психологическую поддержку. Разбираем порядок и стандарты оказания паллиативной помощи, на разных этапах ее оказания.

Паллиативная помощь пациентам и их родным оказывается бесплатно на всех этапах. Гарантом этого выступает 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Государственная программа «Здравоохранение». Существует также перечень лекарственных препаратов, которые предоставляются бесплатно для паллиативных пациентов. Мы считаем, что многие родственники паллиативных пациентов не обращаются за помощью, потому что боятся, что с них будут требовать большие деньги. Но это совершенно не так, паллиативная помощь оказывается совершенно бесплатно на всех ее уровнях и этапах (на доврачебном и врачебном уровне)

Первый этап –первичная паллиативная помощь

Паллиативная помощь начинается с первичного звена – фельдшерских пунктов и врачебных участков. Фельдшера, участковые терапевты, врачи - общей практики лучше всего знают своих пациентах, в том числе тяжелобольных и неизлечимых. Именно они направляют на врачебную комиссию, которая устанавливает статус пациента паллиативного профиля, передают пациентам и их родным самую важную информацию. От того, как будет работать первичное звено, зависит объем и качество паллиативной помощи.

Выездные бригады и кабинеты паллиативной помощи

Второй этап – это амбулаторная специализированная помощь. В нее входят кабинеты паллиативной помощи, услуги профильных врачей и выездная патронажная служба. Бригады патронажной службы состоят из врача паллиативной помощи, врача-реаниматолога, психолога, фельдшера и медицинской сестры. Бригады выезжают по вызову на горячую линию или диспетчерскую службу патронажной бригады.

В структуре оказания паллиативной помощи три выездных бригады. В перспективе, до 2024 года планируется расширить количество бригад и в Екатеринбурге и в областных стационарах, чтобы пациенты могли получать паллиативную помощь на дому.

На амбулаторном уровне основным направлениями являются снятие болевых ощущений, противопролежневые мероприятия у тяжелых пациентов. К сожалению, у большинства групп больных это основная проблема, с такой болью тяжело жить, и задача бригад – облегчить эти симптомы и по возможности оказать психологическую поддержку, как пациенту, так и его родственникам.

Стационары обеспечивают пациентам уход, а их родным - спокойствие

Третий этап – стационарная помощь. Если комиссия установила, что пациент нуждается в круглосуточном наблюдении и уходе (а чаще всего это так, потому что родственники в силу социальных и материальных факторов не могут обеспечить круглосуточный уход). А паллиативным пациентам требует множества ресурсов – моральных, физических и финансовых. Чтобы облегчить участие в этом родных и близких, и предусмотрен стационар.

Стационарная паллиативная медицинская помощь оказывается в 14 круглосуточных стационарах. Стационарная помощь, оказывается, по межтерриториальному принципу, для пациентов выстроена маршрутизация, по которой их распределяют в стационары. В перспективе так же планируется увеличение коек.

Перед уходом все заботятся о душе

Все мы понимаем, что такое жизнь, но совершенно не знаем, что такое смерть. Летальный исход это всегда неожиданность, к нему никто по-настоящему не готов. На последнем этапе пациенты паллиативного профиля, как правило, обращаются к Богу, поэтому в каждом стационарном отделении для пациентов есть молельные комнаты. Мы работаем со всеми конфессиями и национальностями, отношение ко всем пациентам по вероисповеданию равное.

Психологическая составляющая – важнейший элемент паллиативного направления

В стационарных отделениях есть врачи-психологи и комнаты психологической разгрузки, в которых пациенты могут получить необходимую помощь. Не каждый может принять ту ситуацию, в которой он оказался, и эту «необратимость». Психологи помогают с этим справляться, работают с тем, чтобы человек не проходил последний этап жизни в страхе. Также важно помнить, что в трудной жизненной ситуации находится не только пациент, но и его близкие.

В России сейчас около 1 300 000 пациентов паллиативного профиля, которым необходима помощь и поддержка.

Получить информацию по паллиативной помощи можно на сайтах: https://medprofural.ru/palliativnaya-pomoshch/ , https://vseorake.ru/pacientam-i-rodstvennikam/palliativnaya-pomoshch/

Родственники могут обратиться к нам по телефону горячей линии и получить более подробную информацию.

Телефоны горячей линии организационно-методического центра помощи населению:

(343) 371-01-40 и 371-22-14