2019-12-04T10:45:41+03:00
Общество

Уральские школьники попали в реестр одаренных детей страны

Десятиклассники разрабатывают научные проекты
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Фото: предоставлено Дворцом молодежиФото: предоставлено Дворцом молодежи
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Двое школьников из Свердловской области попали в государственный реестр одаренных детей. Список с 2015 года ведет образовательный фонд «Талант и успех». А из областного бюджета ежегодно тратится около 140 миллионов рублей на поддержку талантливой молодежи Урала.

В реестр от Свердловской области попали десятиклассники Анастасия Грехова из Кушвы и Захар Зюзев из Полевского.

Анастасия учится в школе №6, с пятого класса школьница интересуется экологией, она является автором исследования экологического состояния одного из родников в городе Кушва. Ее проект признан лучшим на конференции «Первые шаги в науке». Позже Анастасия изучила флору в районе сопки Ермака, выяснив, как можно снизить техногенное загрязнение леса.

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

Фото: предоставлено Дворцом молодежи

Также школьнице принадлежит авторство в проекте «Экологически чистое топливо в личном подсобном хозяйстве», который имеет неплохие внедренческие перспективы. Результаты своих исследований девушка публикует в научных журналах. По ее мнению, экологические проблемы требуют новых современных решений.

Захар Зюзев учится в школе №18 города Полевского, он увлекается историей и археологией, принимал участие в раскопках в Крыму и на Алтае. Школьник принимает активное участие в работе школьного археологического музея и молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт».

Теперь у ребят есть новые перспективы – у них есть шанс на обучение в научно-исследовательском центре «Сириус» в Сочи, также они могут претендовать на президентский грант при поступлении в вуз или колледж.

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