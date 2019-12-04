2019-12-04T09:34:35+03:00
Общество

Киска в молоке: в Екатеринбурге юная тверкерша устроила погром в супермаркете

18-летняя Яна Слоева взорвала соцсети роликом из «Ашана», где похулиганила вместе с другом [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Яна Слоева боится, что ее страницу в Instagram могут заблокировать из-за жалоб на видео. Фото: InstagramЯна Слоева боится, что ее страницу в Instagram могут заблокировать из-за жалоб на видео. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

В соцсетях активно обсуждают новый ролик 18-летней тверкерши из Екатеринбурга Яны Слоевой, который был снят в супермаркете «Ашан». На видео юная студентка обливает себя молоком в образе кошки, а ее друг в черном спортивном костюме посыпает себя мукой. Также молодежь разъезжает по парковке на черном Land Rover Discovery.

Девушка уже два года занимается танцами и мечтает о карьере певицы. Вот и собирает аудиторию тверком и будоражащими видео.

yanaacatyanaacat
Уральская тверкерша облилась молоком в "Ашане"
1109 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- У нас с Пашей не было злого умысла, мы объясняли администратору торгового зала, что готовы прибраться и возместить ущерб. Но нас просто выгнали. Я никак не ожидала такого бурного обсуждения, казалось бы, обычного ролика. Идея не новая, но многие негодуют. В комментариях жалуются озлобленные люди, которых я обидела. Но они не понимают, что я не остановлюсь. И пока есть интернет и соцсети, я буду рвать, метать и высвечиваться у них в лентах. Несмотря на критику со стороны людей зрелого возраста, молодежь и сверстники меня поддерживают. Я не собираюсь останавливаться. Опять же говорю, если я снимаю ролики, то я наношу вред себе, но никак не другим людям. Я не аморальный человек и ценю личное пространство. Дальше будет еще веселее, у меня уже есть идея для нового видео.

В этом году Яна окончила лицей имени Дягилева и поступила в университет. До руководства вуза информация о проделках студентки еще не дошла, но она боится, что это может сказаться на ее учебе.

Девушка отмечает, что ее сценический образ девушки-кошки никак не связан с ее настоящей жизнью. Обычно Яна позирует перед камерами в черной кожаной маске. Но чтобы не испортить ее молоком в «Ашан» она пришла в ободке с ушками.

Юная твекерша в образе кошки. Фото: предоставлено героиней публикации

Юная твекерша в образе кошки. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я начала меняться в 16 лет, когда пошла на танцы и в спортзал, до этого я была закомплексованной девочкой, над которой смеялись и обзывали, как только я начала меняться , начались первые скандалы. Спустя полгода танцев, я стала выкладывать видео с Instagram , а также фотки. Родители категорически не поддерживали, мы ссорились постоянно, меня заставляли все удалять, лишь бы не позорить семью. Иногда не хотелось жить, ибо я не видела поддержки от родных людей. Сейчас мне 18, за два года они поняли, что меня не сломать. Я все равно буду делать так, как хочу и как чувствую. Поэтому сейчас они меня поддерживают. Все проблемы были в школе, директор школы скидывал мои фотки и видео отцу. Он очень боялся, что я опозорю его школу.

yanaacatyanaacat
А на этом видео Яна в образе медсестры танцует с подругой
401 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В будущем твекерша планирует помогать людям. Говорит, что займется этим, как только начнет хорошо зарабатывать.

- Будет хороший заработок - ждите от меня благих дел, а не только такого хулиганства! – подытожила Слоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет
На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф
Депутатов хотят лишить полетов первым классом. Начали с Санкт-Петербурга
В один «клик»: в Кольцово заработал сервис онлайн-бронирования парковок
«От удара машину разорвало пополам»: на свердловской трассе в страшном ДТП погибла чета пенсионеров
Жительница Нижнего Тагила перечислила «службе безопасности банка» 150 тысяч
Утренний блэкаут: в Каменске-Уральском без света остались 162 многоэтажки, школы и детсады
Свердловская область получила грант в миллиард рублей за эффективность Куйвашева
В Кировграде планируется заключить еще одно концессионное соглашение
На Урале под суд отправили экс-надзирателя, который за взятку передавал заключенному телефоны
Бассейны, школы и скверы: в Екатеринбурге закончились обсуждения Новокольцовского района
Притворились покупателям: приставы забрали у уральца внедорожник за долги в 580 тысяч
Ургант подшутил над уральским депутатом Шипулиным, которого дети ждали 40 минут на морозе
Прорвались в овертайме: «Автомобилист» взял реванш и обыграл «Торпедо»
«Выскочила прямо под колеса»: в Екатеринбурге женщина-водитель сбила 17-летнюю девушку
Уехал работать в такси: в Екатеринбурге ищут мужчину на серебристой машине «Toyota Corolla»
В Екатеринбурге из-за аварии без холодной воды остались два дома
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Неудачно закодировался по-тайски: на Урале выпивоха со стажем убил своего гостя
В Екатеринбурге закончили ремонт моста через реку Патрушиха
В Новоуральск из Германии привезут еще 600 тонн отходов уранового производства
В Екатеринбурге после падения ребенка в траншею, прокуратура организовала проверку