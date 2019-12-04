Киска в молоке: в Екатеринбурге юная тверкерша устроила погром в супермаркете

В соцсетях активно обсуждают новый ролик 18-летней тверкерши из Екатеринбурга Яны Слоевой, который был снят в супермаркете «Ашан». На видео юная студентка обливает себя молоком в образе кошки, а ее друг в черном спортивном костюме посыпает себя мукой. Также молодежь разъезжает по парковке на черном Land Rover Discovery.

Девушка уже два года занимается танцами и мечтает о карьере певицы. Вот и собирает аудиторию тверком и будоражащими видео.

yanaacat Уральская тверкерша облилась молоком в "Ашане"

- У нас с Пашей не было злого умысла, мы объясняли администратору торгового зала, что готовы прибраться и возместить ущерб. Но нас просто выгнали. Я никак не ожидала такого бурного обсуждения, казалось бы, обычного ролика. Идея не новая, но многие негодуют. В комментариях жалуются озлобленные люди, которых я обидела. Но они не понимают, что я не остановлюсь. И пока есть интернет и соцсети, я буду рвать, метать и высвечиваться у них в лентах. Несмотря на критику со стороны людей зрелого возраста, молодежь и сверстники меня поддерживают. Я не собираюсь останавливаться. Опять же говорю, если я снимаю ролики, то я наношу вред себе, но никак не другим людям. Я не аморальный человек и ценю личное пространство. Дальше будет еще веселее, у меня уже есть идея для нового видео.

В этом году Яна окончила лицей имени Дягилева и поступила в университет. До руководства вуза информация о проделках студентки еще не дошла, но она боится, что это может сказаться на ее учебе.

Девушка отмечает, что ее сценический образ девушки-кошки никак не связан с ее настоящей жизнью. Обычно Яна позирует перед камерами в черной кожаной маске. Но чтобы не испортить ее молоком в «Ашан» она пришла в ободке с ушками.

Юная твекерша в образе кошки. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я начала меняться в 16 лет, когда пошла на танцы и в спортзал, до этого я была закомплексованной девочкой, над которой смеялись и обзывали, как только я начала меняться , начались первые скандалы. Спустя полгода танцев, я стала выкладывать видео с Instagram , а также фотки. Родители категорически не поддерживали, мы ссорились постоянно, меня заставляли все удалять, лишь бы не позорить семью. Иногда не хотелось жить, ибо я не видела поддержки от родных людей. Сейчас мне 18, за два года они поняли, что меня не сломать. Я все равно буду делать так, как хочу и как чувствую. Поэтому сейчас они меня поддерживают. Все проблемы были в школе, директор школы скидывал мои фотки и видео отцу. Он очень боялся, что я опозорю его школу.

yanaacat А на этом видео Яна в образе медсестры танцует с подругой

В будущем твекерша планирует помогать людям. Говорит, что займется этим, как только начнет хорошо зарабатывать.

- Будет хороший заработок - ждите от меня благих дел, а не только такого хулиганства! – подытожила Слоева.