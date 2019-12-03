Уральские ветеринары создали для пса-инвалида кибер-лапу

История уральского пса по кличке Бантик похожа на сюжет из фильма, причем в жанре киберпанка. Несчастное животное лишилось конечности, и за несколько лет собака уже привыкла к своему новому образу жизни. Недавно судьба преподнесла псу-инвалиду подарок в виде любящих хозяев. Семья решила помочь питомцу, и купили для него нано-протез.

БРОСИЛИ УМИРАТЬ У ДОРОГИ

В известной детской песенке поется: «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей». Но эти строчки точно не про Бантика. Он добрый и ласковый.

В 2017 году бедолага попал под колеса автомобиля. Как рассказывают волонтеры «Благотворительного фонда помощи бездомным животным», водитель вышел из машины, осмотрел лежачего пса и уехал, оставив умирать животное на дороге.

- Свидетели произошедшего – местные студенты – с помощью зоотакси, доставили Бантика в ветеринарную клинику, где просидели до часу ночи. Врачи выяснили, что можно спасти лишь часть раздробленной лапы и провели операцию по ампутации конечности, - рассказывают историю Бантика волонтеры.

С тех пор у пса было одной лапы. Но он адаптировался жить без нее. Два года он провел в приюте, найти хозяев для него было сложно. Мало кто хотел ухаживать за собакой-инвалидом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747549" frameborder="0"></iframe> Уральские ветеринары сделали для пса-инвалида кибер-лапу.Видео: Анастасия Минченко (ВКонтакте)! другой источник

«ОН НАС ЗАЧАРОВАЛ»

Семья Минченко из Новоуральска воспитывает двоих детей, о собаке даже и не думали. Четыре месяца назад Анастасия просматривая соцсети вместе с мужем случайно забрела на страничку уральских волонтеров. И тут он – Бантик.

- Когда мы увидели его фото, то он нас зачаровал. Мы поняли, что это наш пес. Мы даже не сразу заметили, что у него нет лапы. Но Бантик от этого ни хуже, ни злее не становится, - восхищенно рассказывает Анастасия. – Вы бы видели его глаза, он же, как ребенок.

На следующий день женщина позвонила хозяйке приюта. Та, насторожено отнеслась к желанию Минченко забрать Бантика. Вед пес особенный и ему нужен особенный уход, а очередного предательства от человека он может не пережить.

Однако спустя несколько недель волонтеры все-таки отдали пса-инвалида Анастасии и ее мужу. Собака сразу нашла контакт с новыми хозяевами.

- Он оказался ласковым и преданным псом. Он наш еще один ребенок, - добавила свердловчанка.

НОВАЯ КИБЕР-ЛАПА

Хоть Бантик и адаптировался жить на трех лапой, тем более теперь он был окружен заботой, но хозяева решили сделать для собаки подарок. Анастасия посовещалась с мужем и начала искать ветеринарную клинику, которая сделает для любимца протез.

- Это стоило в районе 30 тысяч рублей, но изготовители сделали для нас скиду. Деньги собрали за два месяца. Протез готовили по индивидуальным меркам Бантика, через пару недель он уже был готов, - продолжает собеседница «КП».

Бантик стал любимцем детей. Фото: Анастасия Минченко

Новая лапа для Бантика из очень плотного пластика. Ветеринары подгоняли ее специально под другую здоровую лапу собаки. Новая конечность пришлась по вкусу питомцу и он почти сразу научился в ней ходить.

Свой протез Бантик надевает только на прогулку. В нем он активно прыгает и бегает, как обычная собака.