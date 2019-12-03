Сделать дома, дворы и парки уютными – наша общая задача

К федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Свердловская область подключилась в 2017 году. За три года совместными усилиями руководства региона, муниципалитетов и жителей удалось не только обустроить десятки дворов и общественных территорий. Главное – уральцы поняли, что вместе можно сделать городскую среду комфортной.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ

У федеральной программы есть очевидные плюсы. Во-первых, это возможность благоустроить дворовое пространства всего за 5% от общей стоимости ремонта. Во-вторых, в этот процесс включены сами жители.

- В 2017 году мы организовали Уральскую сессию ОНФ, собрали всех участников процесса благоустройства, проговорили проблемы. Одна из главных задач – вовлечение людей в процесс преображения общественных территорий и дворов, - рассказывает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Свердловской области Юлия Овчинникова. – Помогаем найти контакт между жителями и УК. Проблема есть: информированность жителей достаточно низкая. Иногда коммунальщики показывают людям завышенные сметы, иногда согласовывают одни объекты, а устанавливают другие. Но люди сегодня грамотные и обмануть их сложно – они прекрасно во всем разбираются.

Эксперты обсудили, что уже сделано и куда двигаться дальше. Фото: Алина Закусина

По словам Юлии Овчинниковой, есть и очевидный плюс: жители, решая вопросы с благоустройством дворов, начинают действовать вместе, знакомятся друг с другом. Еще один важный вопрос – формирование доступной среды.

- Когда оцениваем двор – смотрим на доступную среду: бордюры и остальные аспекты. За три года в этом отношении уже выработана система, - заключает специалист.

УЮТНЫЕ ДВОРЫ И КРАСИВЫЕ ПАРКИ

За три года к участию в проекте подключилась большая часть муниципалитетов: более 60 из 94. Сегодня регион выполняет все федеральные показатели по формированию комфортной среды, и власти продолжают работу в этом направлении.

- В 2019 году мы стали одним из немногих регионов, который, благодаря губернатору, смог удержать планку софинансирования: 5% за благоустройство двора платят жители, остальное – из бюджета, - рассказывает заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын.

Многие предпочитают защищать дворы от вандалов современными ограждениямиФото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году условия участия в программе изменятся – стоимость благоустройства двора многоквартирного дома для жителей повысится до 20% от общей суммы. Однако количество заявок для участия в программе не уменьшилось.

- Люди понимают, что работы делаются для них, собственники сами решают, что сделают в их дворе. Это позволило оставить объем заявок на прежнем уровне, - пояснил Кислицын.

Также национальный проект предполагает развитие и благоустройство общественных территорий, причем с учетом мнения горожан. В планах на 2020 год подавляющее большинство объектов будут комплектоваться на 2-3 года. Это говорит о том, что муниципалитеты поверили в программу и готовы к длинным инвестициям.

На будущий год в проекте примут участие не меньше 50 муниципалитетов, 7% на реализацию проектов благоустройства – это региональные средства, остальное дадут из федерального бюджета.

Общественные пространства также обновляютФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам депутата Городской думы Екатеринбурга, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александра Колесникова, объем инвестиций в наш регион нужно сохранить любым способом.

- Если мы не набираем проектный объем по дворам, то его нужно переносить на общественное пространство и смело его благоустраивать. Это вопрос к главам муниципалитетов, - уверен народный избранник, который много лет работает директором одной из самых крупных УК Екатеринбурга.

- Это возможно. В 2017 году мы работали в жестких ограничениях: 2/3 федеральных денег по программе нужно было направить на дворовые территории и 1/3 – на общественные территории. По стоимости вторая категория – значительно дороже. С 2018 года это ограничение снято. Сегодня муниципалитеты могут спокойно планировать соотношение общественных и дворовых территорий, - говорит Андрей Кислицын. – Теперь, чтобы отремонтировать парк, не нужно уговаривать жильцов многоквартирного дома на ремонт двора.

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ

Понятно, что активнее остальных дворы и общественные территории преображаются в Екатеринбурге.

- Екатеринбург в проекте участвует три года. В 2017 году в городе отремонтировали 14 дворовых территорий, в 2018-м – 57, в 2019-м – 39. Все работы в этом году завершены до конца октября, плюс два двора отремонтировали дополнительно за счет средств, сэкономленных в областной казне, - говорит Александр Брагин, начальник Управления ЖКХ Администрации Екатеринбурга.

По мнению Александра Колесникова, опыт участия региона в федеральном проекте – полезный, интересный и удачный. Однако есть и проблемы в его реализации.

Во-первых, жильцы домов должны быть готовы, что после благоустройства дворовой территории придется тратить деньги, потому что увеличивается ставка за его содержание. Во-вторых, у управляющих компаний, работающих в полную силу, нет свободных средств на благоустройство дворов и замену лифтов. Если они есть, значит, коммунальщики плохо работают.

Процесс благоустройства касается и городских улицФото: Алексей БУЛАТОВ

- УК должна оплачивать эти работы, заменить 40 лифтов – это минимум 80 миллионов рублей. Я должен где-то их взять, а потом ждать, когда мне их вернуть по программе капремонта. А у меня нет лишних денег, они в работе. Закон нам не запрещает проводить оплаты субсидий по подписанию акта выполненных работ. Если он подписан – работы могут считаться выполненными. Бюджетный кодекс нам этого не запрещает, - говорит Александр Колесников.

В ответ Андрей Кислицын заявил, что с точки зрения законодательства специалисты администрации любого муниципалитета работают в рамках бюджетного кодекса. Если субсидия идет на возмещение затрат, затраты должны быть проведены.

Также, по мнению Александра Колесникова, управляющие компании работают на «земле» и знают, что нужно отремонтировать. Поэтому не нужно заставлять их что-то делать «сверху».

По словам Кислицына, никто не заставляет что-то делать сверху. Собственники сегодня понимают, что программа – это возможность улучшить качество своего имущества. Две трети собственников принимают решение благоустроить двор, часто потом ограждают его забором от вандалов и живут в нормальных условиях.

Стоимость замены одного лифта - от дух миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ

В Екатеринбурге и Свердловской области проблема замены лифтов еще несколько лет будет стоять достаточно остро. До 2025 года нужно поменять около 3600 лифтов, срок службы которых в эти годы превысить четверть века. Стоимость замены одного лифта в девятиэтажном доме – от двух миллионов рублей. Если речь идет о доме большей этажности – сумма начинается от 2,4 миллиона рублей.

- В 2020 по плану нужно заменить 291 лифт, их них – 194 в Екатеринбурге по программе капитального ремонта. С 2023 года выйдем на плановую замену лифтов – 70-100 штук в год. Сейчас действительно еще есть критическая масса старого лифтового оборудования, - говорит гендиректора НКО «Региональный фонд содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Лифты меняют исключительно за деньги из областного и муниципальных бюджетов. Для решения проблемы нужно менять по 500 кабин в год.

- Вы хотите заменить 194 лифта в Екатеринбурге. Где найдете столько подрядчиков? – спросил Станислава Суханова депутат Александр Колесников.

Специалист заверил, что с этим проблем не возникнет – были годы, когда меняли больше.

В целом область уверенно выполняет показатели по федеральной программе. Руководство региона считает, что заложенные показатели на несколько лет вперед вполне достижимы.