Глава «Балтымского АгроКомплекса», входящего в сельскохозяйственное предприятие ООО «ТД «Регион ТС»: «Хотите проверить молоко – сделайте из него творог»

Село Балтым находится в 18 километрах от Екатеринбурга. Рядом густой лес, бескрайние поля, зеленеющие летом от разнотравий, и одноименное озеро, в котором водятся щуки. Тут же располагается и молочная ферма сельскохозяйственного предприятия ООО «ТД «Регион ТС», которой управляют отец и сын, Евгений и Константин Кремко. Вместе они с нуля восстановили одно из старейших сельскохозяйственных предприятий региона, и теперь кормят Урал натуральным качественным молоком своих коров. По нашей просьбе, они показали, как оно производится, и рассказали, чем отличается хорошее молоко от фальсификата.

Балтымский АгроКомплекс , (сельскохозяйственное предприятие ООО ТД Регион ТС ).почему современной ферме на 900 голов не нужно много сотрудников и зачем превращать коровник в «санаторий» для животных

КОРОВ НЕ ДЕРЖАТ НА ПРИВЯЗИ

Мы стоим у одного из шести огромных синих корпусов, построенных цепочкой на окраине села. На улице снегопад и холод, но едва мы входим, как сразу же хочется снять шапку – внутри комфортные +6 градусов. В каждом таком корпусе живет по 200 коров, но того особого «коровьего» запаха тут нет. Все дело в специальных вентиляторах, установленных высоко под потолком. По 30 раз за час они полностью обновляют воздух в помещении.

Молоко проходит через две ступени фильтрации и потом направляется на пастеризацию

– Некоторые говорят, что коровам надо музыку включать, чтобы они много молока давали, а на самом деле им надо просто создать комфортные условия, – говорит Евгений Кремко, председатель совета директоров «Балтымского АгроКомплекса». – У нас коров не держат на привязи, как рабов. Они свободно гуляют по коровнику. Плюс, мы следим за чистотой, температурой и атмосферой. И поэтому у нас есть коровы, которые до 50 литров молока в день дают.

К самим животным нас не пускают – требование санитарных норм. Поэтому смотрим на их жилище мы через панорамное окно на втором этаже. Привычных стойл и привязи действительно нет. Если корова хочет пить, она подходит к поилке и носом жмет на рычаг – поилка сразу наполняется подогретой водой из скважины. Хочет почесаться – подходит к большому валику, который сразу же начинает вращаться. Вместо бетонного пола утепленные маты. А навоз, куда же без него, счищает с пола специальный механизм, время от времени перемещающийся по корпусу.

– Навоз потом превращаем в удобрение и отправляем на наши поля, – объясняет Евгений Кремко. – У нас хорошая сельскохозяйственная техника и мы сами заготавливаем травосмеси, овес, пшеницу, ячмень и горох для коров. Также используем комбикорм и минеральные добавки.

ЗА ЖИВОТНЫМИ СЛЕДИТ КОМПЬЮТЕР

Для каждой коровы рацион составляется индивидуальный. Контроль за коровами осуществляет современная израильская система управления стадом SCR. Выглядит она, как маленькое устройство, которое крепится на ошейник и сообщает зоотехникам, где корова находится, сколько она дает молока и даже когда у нее начнется отел.

В ближайших планах у «Балтымского АгроКомплекса» выпуск молока категории А2, которое лучше усваивается о=человеческим организмом

– Эта программа позволяет избежать болезней и благодаря этому получить качественное молоко, – объясняет Олег Толканев, главный зоотехник. – Программа реагирует на все изменения, которые происходят с животным.

Благодаря подобной автоматизации, предприятию нужен всего один сотрудник, чтобы обслужить 50 коров. Обычно на российских фермах один человек может уследить лишь за шестью животными.

СИСТЕМА ОТДЕЛЯЕТ БОЛЬНЫХ КОРОВ ОТ СТАДА

Дважды в день коровы, как по команде, идут в доильный зал. Здесь, опять же, все автоматизировано настолько, что необходимости в большом штате доярок уже нет – всего один человек подключает доильный аппарат к коровам и следит за процессом.

– За раз можно подоить 36 коров, – рассказывает Руслан Ямалетдинов, управляющий молочно-товарной фермой. – Мы используем одноразовые салфетки для обработки вымени, а также чистящие средства до и после доения.

Кстати, после дойки все коровы взвешиваются. Тех, которые вдруг начали терять вес, или чувствуют себя нехорошо, система не пускает к остальным, а выводит в отдельную санитарную зону, где уже ветеринары смотрят, что с нею случилось.

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЛЕГКО УСВАИВАЕТСЯ ОРГАНИЗМОМ

Пока мы идем по ферме, Евгений Кремко делится с нами секретом, как в домашних условиях убедиться, что молоко качественное. Надо просто сделать из него творог. Из некачественного молока он не получится.

– Даже производители сыра закупают наше молоко для варки, – отмечает Евгений Георгиевич. – И про качество это не пустые слова. Мы ежедневно проводим анализ молока, при котором подтверждается высший сорт.

Второй секрет: качественное молоко должно храниться лишь 5-7 дней. Если больше, то велика вероятность, что в него добавили «химию». Если меньше – возможно, что оно не очень чистое.

Балтымский АгроКомплекс» производит сырое молоко и пастеризованное с жирностью от 3,2% до 4,5%, а также сливки, сыворотку, творог и масло

– Наше молоко мы пропускаем через фильтры в две ступени, потом пастеризуем – нагреваем до 92 градусов на несколько секунд и резко охлаждаем, чтобы не допустить ни одного микроба, при этом все полезные витамины и микроэлементы сохраняются – рассказывает Евгений Георгиевич. – Затем мы гомогенизируем молоко, чтобы на стенках стакана потом не образовывался «сливочный ободок» и упаковываем.

Сейчас «Балтымский АгроКомплекс» производит сырое молоко и пастеризованное с жирностью от 3,2% до 4,5%. А также сливки, сыворотку, творог и масло. Но скоро они начнут выпускать еще и редкое молоко с белком А2, который легче усваивается человеческим организмом и не приводит к проблемам с пищеварением и вздутию живота. В России оно только начало появляться. Чаще в наших магазинах можно встретить молоко с белком А1.

– Молоко А2 рекомендовано беременным женщинам, детям, пенсионерам и тем, кто хочет прожить на пять лет дольше, – делится Евгений Кремко. – Мы заплатили большие деньги генетикам и проверили каждую нашу корову, чтобы понять, какие из них дают молоко А2. И в ближайшее время мы начнем его продавать.

КСТАТИ!

Купить «Балтымское молоко» можно в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Березовском. Продается оно в магазинах сети «Монетка», «Квартал», «Семейный», «Выгодный», «Флагманъ», «Курико» и «Ревдинский хлеб» и др. Всего 140 магазинов в населенных пунктах Свердловской области.