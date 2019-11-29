За кулисами современного искусства: жители Екатеринбурга увидят, как создается танцевальный перформанс
28 ноября во флигеле галереи Синара Арт прошел специальный показ танцевального перформанса «АЧТМБ» («А что так можно было?») для экспертов международного театрального форума CARAVAN и для клуба друзей галереи. Создателями перформанса стали хореограф Minoga DC Илья Манылов и основатель Wildboar Studio Александр Капустин.
По словам кураторов проекта, «АЧТМБ» – это размышление современного творца о радикальном, сложном и противоречивом искусстве России 90-х годов. Хореограф, и он же исполнитель, ставит перед собой планку работы на пределе сил и эмоций, пытается расширить границы своих художественных и телесных возможностей.
Закрытый показ был приурочен к открытию перформанс-резиденции «10 движений с Minoga DC», которая начнется 5 декабря и продлится до 15 декабря.
- Люди, приходящие к нам, смогут отстраниться от суеты, от работы, от тяжелых мыслей и обратиться к себе, к своему телу и изучить его очень разносторонне, а заодно прикоснуться к процессу создания современного танца. Направление contemporary dance кажется очень заумным и сложным, но на самом деле оно говорит с нами на понятном языке – языке нашего тела, -прокомментировал событие Лев Шушаричев, куратор перформанс-резиденции.
«10 движений с Minoga DC» это не просто хореографическая интервенция в экспозицию. Коллектив сам превращается в живую, подвижную, перформативную выставку. Посетители смогут увидеть то, что обычно остается скрытым от глаз публики, понаблюдать за внутренней жизнью танцевальной команды, за «кухней» современного танца и тем, как создаются данс-спектакли. Этот проект смещает акцент с результата творчества на его процесс. Зрители сами становятся его участниками, и каждый найдет для себя что-то новое и интересное: от мастер-классов по йоге и капоэйре до лекций по социальной журналистике, от актерского мастерства до воркшопа по танатотерапии и нейрографике.
ИСТОЧНИК KP.RU