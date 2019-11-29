2019-11-29T15:28:12+03:00
Звезды

За кулисами современного искусства: жители Екатеринбурга увидят, как создается танцевальный перформанс

5 декабря в Синара Центре начнется резиденция «10 движений с Minoga DC»
Алина Закусина
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Современный танец до сих пор кажется зрителю загадочным и непонятным, проект «10 движений с Minoga DC» будет развенчивать этот стереотип. Фото: Синара ЦентрСовременный танец до сих пор кажется зрителю загадочным и непонятным, проект «10 движений с Minoga DC» будет развенчивать этот стереотип. Фото: Синара Центр
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28 ноября во флигеле галереи Синара Арт прошел специальный показ танцевального перформанса «АЧТМБ» («А что так можно было?») для экспертов международного театрального форума CARAVAN и для клуба друзей галереи. Создателями перформанса стали хореограф Minoga DC Илья Манылов и основатель Wildboar Studio Александр Капустин.

По словам кураторов проекта, «АЧТМБ» – это размышление современного творца о радикальном, сложном и противоречивом искусстве России 90-х годов. Хореограф, и он же исполнитель, ставит перед собой планку работы на пределе сил и эмоций, пытается расширить границы своих художественных и телесных возможностей.

Закрытый показ был приурочен к открытию перформанс-резиденции «10 движений с Minoga DC», которая начнется 5 декабря и продлится до 15 декабря.

- Люди, приходящие к нам, смогут отстраниться от суеты, от работы, от тяжелых мыслей и обратиться к себе, к своему телу и изучить его очень разносторонне, а заодно прикоснуться к процессу создания современного танца. Направление contemporary dance кажется очень заумным и сложным, но на самом деле оно говорит с нами на понятном языке – языке нашего тела, -прокомментировал событие Лев Шушаричев, куратор перформанс-резиденции.

«10 движений с Minoga DC» это не просто хореографическая интервенция в экспозицию. Коллектив сам превращается в живую, подвижную, перформативную выставку. Посетители смогут увидеть то, что обычно остается скрытым от глаз публики, понаблюдать за внутренней жизнью танцевальной команды, за «кухней» современного танца и тем, как создаются данс-спектакли. Этот проект смещает акцент с результата творчества на его процесс. Зрители сами становятся его участниками, и каждый найдет для себя что-то новое и интересное: от мастер-классов по йоге и капоэйре до лекций по социальной журналистике, от актерского мастерства до воркшопа по танатотерапии и нейрографике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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