2019-11-30T11:19:50+03:00
Спорт

В 2021 году Екатеринбург примет Всемирный саммит спорта и бизнеса, поддерживаемый Международным олимпийским комитетом

Столица Урала проведет у себя «Спорт Аккорд» следующей после Пекина
Данил СВЕЧКОВ
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Объявить о решении в Екатеринбург приехали (слева направо) президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, управляющий директор международной ассоциации SportAccord Нис Хатт и первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что помимо Конгресс-Центра в проведение саммита будут вовлечены и другие спортивные и культурные учреждения.Объявить о решении в Екатеринбург приехали (слева направо) президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, управляющий директор международной ассоциации SportAccord Нис Хатт и первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что помимо Конгресс-Центра в проведение саммита будут вовлечены и другие спортивные и культурные учреждения.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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Екатеринбург ожидает очередное крупное международное спортивное событие. В 2021 году здесь пройдет Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт Аккорд». Он объединяет 100 международных спортивных федераций и каждый год проводится в новом городе.

В этом году, например, «Спорт Аккорд» проходил в Австралии. В следующем он пройдет в Пекине. А в 2021-м – уже у нас. Об этом сегодня, 30 ноября, объявил Нис Хатт, управляющий директор международной ассоциации SportAccord.

– Основная идея мероприятия в том, что мы должны строить «мосты», соединять людей, – заявил Нис Хатт. – Нам повезло найти идеального партнера в лице Екатеринбурга. У этого города прекрасная инфраструктура и замечательный аэропорт, который планируется к расширению. И по нашим прошлым визитам мы поняли, что этот регион развивается. Кроме того нет сомнений, что Екатеринбург любит спорт. Здесь проходил Чемпионат мира по футболу 2018 года, также город на высоком уровне провел Всемирный чемпионат мира по боксу. А в 2022 году здесь пройдет чемпионат мира по волейболу. А после этого тысячи студентов со всего мира приедут на Универсиаду. Несомненно, этот город имеет спорт в своем сердце.

Саммит пройдет в Конгресс-Центре, где летом проходил Глобальный бизнес-форум GMIS-2019. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саммит пройдет в Конгресс-Центре, где летом проходил Глобальный бизнес-форум GMIS-2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, саммит «Спорт Аккорд» проходит при поддержке Международного олимпийского комитета. В России его принимали уже дважды. Сначала в 2013 году в Санкт-Петербурге, затем в 2015 году в Сочи.

– Нам очень понравился Санкт-Петербург с его белыми ночами, которые сопровождали наше мероприятие, – отметил Нис Хатт. – А в Сочи мы увидели все сияние и великолепие объектов, принимавших игры зимней олимпиады и паралимпиады. А через 18 месяцев это мероприятие будет принимать Екатеринбург. Мы приедем сюда, на берега реки Исеть, к уральским горам, и будем рядом с границей Европы и Азии.

Саммит начнется в мае 2021 года в Конгресс-Центре, где этим летом проходил Глобальный бизнес-форум GMIS-2019, и продлится пять-шесть дней.

– «Спорт Аккорд» очень важен с точки зрения развития спорта и будущего, – говорит Игорь Левитин, первый вице-президент Олимпийского комитета России. – В рамках мероприятия будут обсуждаться общие проблемы, которые стоят в мире. Сегодня перед спортом стоят новые вызовы – цифровизация, новые виды спорта, вопросы адаптации спортсменов после того, как они завершают свою карьеру. Меняются технологии в производстве спортивной индустрии. Наследие, которое оставит «Спорт Аккорд» будет важно не только для Екатеринбурга, но и для России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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