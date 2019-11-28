2019-11-28T16:45:04+03:00
Общество

В свердловском Минздраве задумались над сбережением населения

На это выделили почти два миллиарда рублей
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В 2019 году из бюджета Свердловской области на реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» выделено почти два миллиарда рублей. Распределение средств и дальнейшие планы обсудили члены коллегии регионального Минздрава.

Чиновники Минздрава уверены, что главная задача – укрепление первичного звена в системе медицинской помощи. В 2019 году закуплено 34 модульно-фельдшерских пункта, которыми заменили старые лаборатории. Парк передвижных ФАПов за тот же период увеличился до 40 единиц.

В 74 поликлиниках внедрены бережливые технологии, помогающие экономить время и врачей, и пациентов. К 2021 году «бережливыми» станут все детские поликлиники, а к 2024 году в эту категорию перейдут 92% всех поликлиник области.

В регионе действуют 27 сортировочно-эвакуационных вертолетных площадок. За январь-октябрь выполнено 766 вылетов, эвакуировано 710 пациентов, из них 163 ребенка.

—Ключевая государственная задача сегодня – сбережение населения, а один из важнейших базовых показателей благополучия страны и региона – продолжительность жизни. Национальные проекты направлены на решение именно этих задач, — подчеркнул министр здравоохранения Андрей Цветков.

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