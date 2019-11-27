С 1 сентября 2020 года у начальных классов Екатеринбурга суббота станет выходным

Скоро школьники Екатеринбурга, подобно московским и санкт-петербургским, будут в субботу отдыхать. Об этом рассказали сотрудники департамента образования городской администрации на комиссии по образованию в Гордуме. Правда, тут надо уточнить, что во многих школах города «пятидневка» и так уже работает.

Суббота считается за выходной у учеников начальных классов 126 школ, а также еще в 49 школах у ребят постарше. При этом 23 школы города полностью работают по «пятидневке». Но в мэрии решили, что подтягивать к этой тенденции надо и те образовательные учреждения, в которых дети до сих пор учатся по шесть дней.

– Нам кажется целесообразным распространить тот опыт, который уже во многих школах Екатеринбурга реализован на уровне начального образования, и предложить оставшимся школам также с сентября 2020 года присоединиться к работе в режиме пятидневной недели, – говорит Екатерина Сибирцева, начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга.

В мэрии думают и над тем, чем занять школьников в освободившуюся субботу. Один из вариантов - сделать аналог столичной «Субботы московского школьника»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего таких школ, где дети с 1 по 4 класс учатся в субботу в Екатеринбурге, осталось 30. Со следующего 1 сентября они могут перейти на «пятидневку». А могут и не перейти. На самом деле в Департаменте образования лишь дают образовательным учреждениям рекомендации. А те уж сами должны решить, по силам ли им отказаться от шестого учебного дня. Это, например, может быть затруднительно для школ с углубленным изучением предметов.

– Что касается старших классов, то переходить они будут, возможно, поэтапно и резких движений здесь делать нельзя. Нужно анализировать учебный план в каждой школе, ее устав, образовательные программы, нагрузку педагогов, кадровые условия, – говорит Екатерина Сибирцева. – Поэтапно будем увеличивать количество учреждений, в которых ученики 5-7 классов будут учиться в режиме пятидневной недели.

Сейчас рабочая группа, которая состоит из директоров школ и представителей департамента образования Екатеринбурга работает над проектом того, как можно всех школьников перевести на пятидневную неделю. В то же время остается открытым вопрос – что дети будут делать в освободившийся выходной день. Один из вариантов, который видят в мэрии – ввести аналог столичной «Субботы московского школьника», акции на которой каждую субботу дети могут бесплатно ходить на мастер-классы, тренинги, лекции, посещать музеи.

– Такая практика у нас тоже была бы возможна, – отмечает Екатерина Сибирцева. – Но оплатить посещение всех музеев и театров пока сложно.