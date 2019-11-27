2019-11-27T14:34:03+03:00
Общество

Тарифы, налоги и криптография: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Подготовиться лучше заранее
Лев ИСТОМИН
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Контроль за оборотом лекарств усилитсяКонтроль за оборотом лекарств усилитсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 декабря в жизни россиян появится несколько важных нововведений, о которых лучше узнать заранее. Речь идет об уплате налогов, защите сим-карт с помощью криптографии, тарифах на электроэнергию, маркировке товаров и многом другом.

ЗАПЛАТИ НАЛОГ ПО-НОВОМУ

До 2 декабря физические лица должны заплатить земельный, транспортный и налог на имущество за прошлый год. Изменилась форма налогового уведомления. В нем теперь прописаны полные реквизиты платежа, а также уникальный идентификатор, с помощью которого автоматически указываются сведения и штрих- и QR- коды. Это позволит быстро внести платеж с помощью банковского терминала и даже с помощью мобильного устройства. Максимально оперативно провести операцию можно на сайте Федеральной налоговой службы РФ, пишет информационное агентство NEWS.ru.

СИМ-КАРТЫ ЗАЩИТЯТ КРИПТОГРАФИЕЙ

С начала зимы в силу вступают два приказа Минкомсвязи, согласно которым процедуры идентификации и аутентификации абонентов сотовых сетей будут проводиться через криптографию.

Поставщики оборудования для сотовой связи будут сертифицировать элементы инфраструктуры как средство криптографической защиты. Покупатели сим-карт могут и не заметить перемен, но специалисты разницу увидят - нам симках бдут не иностранные, а российские шифры.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВ

Ужесточается наказание за нарушение розничного оборота лекарственных препаратов «Тропикамид», «Тапентадола» и «Прегабалина». Эти лекарства продаются в аптеках строго по рецепту, но их часто используют наркозависимые. За продажу этих трех лекарственных препаратов без рецепта вводится уголовная ответственность.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

С табачной продукции, спиртному и обуви добавятся несколько товаров, которые с 1 декабря также подлежат обязательной маркировке.

В список попали: верхняя одежда, вязаные блузки для женщин и детей, одежда из натуральной и композиционной кожи, туалетная вода и духи, шины и пневматические резиновые покрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки, постельное, туалетное и кухонное белье.

Отметим, что в ближайшем будущем маркировка может коснуться всех российских товаров.

МЕТАЛЛОПРОКАТ ОГРАНИЧАТ

Коллегия Евразийской экономической комиссии вводит ряд ограничений на импорт металлопроката сроком на один год. Эта мера выражается в квоте для проката из Укарины и Южной Кореи. Размер квоты – 1,328 миллиона тонны проката для беспошлинной поставки товара в страны Евразийского экономического союза. Все, что будет ввезено свыше квоты – подлежит оплате 20% от таможенной стоимости.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОДОРОЖАЕТ

Новые тарифы вступят в силу с 1 января, однако формально приказ о их повышении будет действовать с начала зимы. Это касается предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электричество, которое поставляют потребителям на розничных рынках.

УЧИТЬСЯ ПО-НОВОМУ

С 1 декабря обновятся образовательные стандарты, в которых учтены свыше 500 замечаний экспертов, академиков и членкоров РАН и РАО.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

До середины декабря Правительство РФ внесет изменения в национальную программу «Цифровая экономика РФ». Эта мера расширит внедрение технологии искусственного интеллекта через государственные проекты.

ВЫРАСТЕТ ПОШЛИНА ЭКСПОРТ НЕФТИ

Пошлина на экспорт нефти за границы России с начала зимы вырастет на 2,2 доллара США и составит 90,5 доллара. Это приведет к росту пошлины на экспорт высоковязкой нефти с 8,8 до 9 долларов за баррель, а для светлых нефтепродуктов и масел с 26,4 долларов до 27,1 доллара.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ШИПЫ

С 1 декабря все автомобили должен передвигаться с установленными зимними шинами. Зимой эксплуатация других шин запрещается. Шины с шипами должны быть установлены на всех колесах автотранспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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