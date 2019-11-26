Был без маски и попал на камеру: в дом советника главы Алапаевского района неизвестный бросил «коктейль Молотова»

Ранним утром 26 ноября в дом, где живет советница главы Алапаевского округа Галина Канахина, кинули «коктейль Молотова».

О произошедшем рассказал ветеран МВД Сергей Самков. До выхода на пенсию в 2017 году он был руководителем батальона ППСП МУ МВД России «Нижнетагильский». Сергей родом из Алапаевска и лично знаком с Канахиной. Поэтому, когда в ее дом едва не залетела бутылка с зажигательной смесью, чиновница сообщила об этом Самкову одному из первых.

- Это произошло в 04:30. Бутылка разбилась об окна, и загорелся подоконник снаружи дома. В дом бутылка не залетела, так как стекла были толстые. В доме есть камеры видеонаблюдения, их изъяли полицейские города Алапаевска. На данном видео четко видно, как мужчина кидает коктейль Молотова в окно дома, - рассказал Сергей Самков в разговоре с «КП-Екатеринбург». Также он уточнил, что пожар удалось потушить самим хозяевам дома.

- Это не первый случай, когда преступники атакуют дом Канахиной. Первый был летом 2017 года, когда она была председателем Думы Алапаевска. Тогда ей в окна кидали булыжники. По моему мнению, случай с "коктейлем Молотова", связан с переделом власти и выбором нового председателя Думы Алапаевска, - считает Сергей Самков.

Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых подтвердил информацию о произошедшем.

К счастью, бутылка не залетела внутрь дома. Фото: предоставлено Сергеем Самковым

- От звука хлопка проснулись владельцы дома, что позволило быстро справиться с возгоранием — потушили снегом. Пострадавших при этом нет, — уточнил Горелых, добавив, что поджигатель был без маски.

Также представитель полицейского главка рассказал, что полицейские уже изъяли осколки разбившейся бутылки и собрали другие следы. В частности, смывы продуктов горения. Сейчас полиция изучает съемки с камер наблюдения.

- На месте ЧП работает следственно-оперативная группа во главе с замначальника полиции подполковником Сергеем Шаталовым. Оперуполномоченные опрашивают как самих потерпевших, так и круг их связей. Устанавливается, не поступали ли угрозы, не имелось ли недоброжелателей. Назначена экспертиза, которая определит, каким веществом пытались поджечь особняк. Выясняется сумма ущерба, причиненного зданию, - уточнил Валерий Горелых.

В ГУ МВД считают, что случившееся может подпадать под статью «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.