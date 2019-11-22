2019-11-22T17:00:15+03:00
Звезды

Актриса Елизавета Боярская: «Папа у меня очень деликатный»

Дочка знаменитого д’Артаньяна рассказала, чем похожа на отца, почему не поддерживает феминизм и, что изменилось в ее жизни после рождения второго сына.
Юлия СТАЛИНА
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Впервые Елизавета снялась в фильме в 15 лет.Впервые Елизавета снялась в фильме в 15 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Черное кожаное платье с глубоким декольте, высокие каблуки, приглаженные темные волосы. В таком образе актриса Елизавета Боярская появилась на открытии ювелирного магазина в Екатеринбурге.

- Шесть часов на шпильках – это тяжело, - улыбается она, присаживаясь в кресло.

Тут же актрису окружили многочисленные поклонники. Корреспонденту «КП» пришлось ждать пару часов, прежде чем, Елизавета смогла ответить на наши вопросы.

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«У МЕНЯ НЕТ КИЛОМЕТРОВОГО РАЙДЕРА»

- Елизавета, вы часто ездите на гастроли. Много ли берете с собой вещей?

- Я настоящий аскет в этом плане, в принципе также как и папа (актер и певец Михаил Боярский). У меня маленький чемодан и его хватает, чтобы ездить по России. Чем больше я путешествую, я понимаю, что для жизни мне нужно совсем немного. Я никогда не вожу с собой несколько пар обуви, одежды и косметики. Да и райдера километрового у меня нет. Я простой человек.

Фото: Instagram Елизаветы Боярской

Фото: Instagram Елизаветы Боярской

- Вы упомянули про отца. То есть вы с ним похожи?

- Мы похожи в своей безотказности. Я и папа не умеем говорить «нет». Только недавно научилась отказывать людям. Мне всегда казалось, что я могу обидеть человека. Например, опаздываю на самолет, а ко мне подходит поклонник и просит сделать фото или дать автограф. У папы тоже есть такая черта, он очень деликатный.

Актриса редко делится снимками своей семьи. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

Актриса редко делится снимками своей семьи. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

- Недавно вы поделились черно-белом снимком в Instagram, который вызвал небывалый ажиотаж у ваших поклонников. Было много откликов, в том числе и негативных…

- С хейтерами не нужно бороться, я не отношусь к ним серьезно. Все имеют право на свое мнение, и я не должна из-за этого переживать или стесняться выкладывать свои фотографии. Плохие комментарии всегда есть и будут. Я даже их не удаляю, пусть будут. Кстати, тот снимок о котором вы говорите, был сделан на съемках второго сезона сериала «Оптимисты». У меня очень любопытная роль, это 60-е годы, Карибский кризис. Сам фильм выйдет в 2020 году.

Это фото вызвало бурную реакцию у подписчиков. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

Это фото вызвало бурную реакцию у подписчиков. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

«ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА РОЖАТЬ ДЕТЕЙ»

- Сегодня одной из самых популярных тем для обсуждения является феминизм. Как Вы к нему относитесь?

- Я не поддерживаю феминизм, это противоестественно. Сейчас женщины занимают равные места с мужчинами. Если вы хотите заниматься бизнесом или какой-то другой карьерой и вы в этом убедительны, пожалуйста. Но не надо об этом кричать на каждом шагу. Хотя природой не зря придумано, что женщина должна рожать детей, а мужчина в это время добывает еду.

- В этом году вы стали второй раз мамой. Что кардинально поменялось в вашей жизни?

- Со вторым ребенком пришла уверенность, уже нет опасения и лишних переживаний. Я перестала быть растерянной и бессонные ночи больше так не беспокоятся. Только покой и гармония. Воспитывать детей это двойное счастье. У моих мальчиков сложились хорошие отношения, не смотря на большую разницу в возрасте, им друг с другом здорово. (У Елизаветы два сына от брака с актером Максимом Матвеевым. Младшему Григорию годик, старшему Андрею – семь, – Прим. Ред.)

Фото: кадр из фильма «Адмиралъ»

Фото: кадр из фильма «Адмиралъ»

- Вы в декрете почти не сидели, так хотелось поскорее выйти на театральные подмостки?

- Для меня семья – это самая большая радость в жизни. И это не смотря на то, что я люблю свою профессию, обожаю театр и репетиции. В семье ты тот, кто ты есть на самом деле. Я люблю заниматься с детьми, играть с ними, валяться и дурачиться. В первые месяцы после родов мне давали перерыв в театре, чтобы я могла побыть с малышом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Благодарим за организацию интервью Испанский ювелирный дом TOUS. Елизавета Боярская является амбассадором бренда в России:

- За два года сотрудничества я стала настоящей поклонницей этого бренда. Сейчас я ношу их украшения не только те, которые мне дарят, но и сама покупаю для себя и близких, - говорит Елизавета Боярская. - Мне больше всего нравятся лаконичные украшения, которые можно носить с футболкой и джинсами – все то, что подойдет к простой и ежедневной одежде.

Елизавета Боярская любит посещать Ельцин Центр в Екатеринбурге. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская любит посещать Ельцин Центр в Екатеринбурге. Фото: Instagram Елизаветы Боярской

СПРАВКА «КП»

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 в Ленинграде в семье актера театра и кино Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан. У Елизаветы есть старший брат Сергей. Впервые в кино дочь знаменитого мушкетера появилась в 15 лет. Она сыграла юную наркоманку Алису, дочь богатых родителей в триллере «Ключи от смерти». После школы Елизавета окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В копилке ее знаменитых фильмов «Первый после бога», «Вы не оставите меня» и, кончено, «Адмиралъ», где партнёром Боярской по съёмочной площадке стал Константин Хабенский. В 2010-м Елизавета Боярская вышла замуж за коллегу актера Максима Матвеева. Весной 2012-го у пары родился сын Андрей, а в 2018 появился второй мальчик Гриша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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