2019-11-22T15:39:38+03:00
Общество

«Спасибо, что подарила мне жизнь»: жители Екатеринбурга поздравили своих мам с праздником

«Комсомольская правда» и мобильный оператор Мотив записали трогательное видео для тех, кто лучше всего знает, что такое бессонные ночи, забота и как дарить любовь
Юлия СТАЛИНА
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Поздравление с Днем матери от оператора «Мотив» и «Комсомолки».

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Мама, мамочка, мамуля. В этих словах столько нежности и заботы. Наши мамы самые мудрые и надежные друзья. Чтобы сказать своим родным и близким приятные слова, необязательно ждать повода. Но в Международный день матери просто необходимо поблагодарить самого важного человека в своей жизни.

«Комсомолка» решила помочь екатеринбуржцам и организовала видеопоздравление для мам. Мы отправились в салоны сотовой связи Мотив, где вместе с сотрудниками и абонентами поздравили любимых с праздником.

Кристина Фото: Алексей БУЛАТОВ

КристинаФото: Алексей БУЛАТОВ

КРИСТИНА

Мама, я хочу поздравить тебя с Днем матери. Я желаю тебе здоровья, всегда оставаться таким веселым, мудрым, позитивным человеком. Хочу, чтобы ты продолжала принимать участие в моей жизни своими верными советами.

Юлия Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮлияФото: Алексей БУЛАТОВ

ЮЛИЯ

Мама – это главная профессия каждой женщины, 24/7. Мама всегда бежит к своему ребенку, не важно сколько ему лет: 5 или 45. От всей души желаю крепкого здоровья.

Владислав Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВладиславФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЛАДИСЛАВ

Спасибо за то, что ты всегда помогала в сложных ситуациях. Ты никогда не отказывала в помощи и принимала меня таким какой я есть. Спасибо за воспитание, ты вырастила настоящего мужчину. Спасибо за жизнь.

Татьяна Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТатьянаФото: Алексей БУЛАТОВ

ТАТЬЯНА

Это особенный день для всей матерей. Я хочу тебя поздравить с этим праздником. Знай, ты у меня самая лучшая. Я тебя люблю.

Юлия Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮлияФото: Алексей БУЛАТОВ

ЮЛИЯ

Мама – это самый важный человек во всем мире. Я поздравляю всех женщин: будущих и настоящих мам. Желаю всем здоровья, счастья и уважения своих детей. Своей маме хочу сказать спасибо за жизнь. Твои борщи самые вкусные, твои советы самые дельные и твоя забота самая теплая.

Татьяна Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТатьянаФото: Алексей БУЛАТОВ

ТАТЬЯНА

Дорогая мама, я поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе всегда оставаться примером для всех своих детишек. Желаю, чтобы ты всегда нас поддерживала, дарила свою любовь и направляла нас по жизни. Я тебя люблю.

Ксения Фото: Алексей БУЛАТОВ

КсенияФото: Алексей БУЛАТОВ

КСЕНИЯ

Мамочка, я хочу сказать тебе спасибо за твое добро, тепло и внимание. Я тебя очень люблю!

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