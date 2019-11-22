«Спасибо, что подарила мне жизнь»: жители Екатеринбурга поздравили своих мам с праздником

Мама, мамочка, мамуля. В этих словах столько нежности и заботы. Наши мамы самые мудрые и надежные друзья. Чтобы сказать своим родным и близким приятные слова, необязательно ждать повода. Но в Международный день матери просто необходимо поблагодарить самого важного человека в своей жизни.

«Комсомолка» решила помочь екатеринбуржцам и организовала видеопоздравление для мам. Мы отправились в салоны сотовой связи Мотив, где вместе с сотрудниками и абонентами поздравили любимых с праздником.

КРИСТИНА

Мама, я хочу поздравить тебя с Днем матери. Я желаю тебе здоровья, всегда оставаться таким веселым, мудрым, позитивным человеком. Хочу, чтобы ты продолжала принимать участие в моей жизни своими верными советами.

ЮЛИЯ

Мама – это главная профессия каждой женщины, 24/7. Мама всегда бежит к своему ребенку, не важно сколько ему лет: 5 или 45. От всей души желаю крепкого здоровья.

ВЛАДИСЛАВ

Спасибо за то, что ты всегда помогала в сложных ситуациях. Ты никогда не отказывала в помощи и принимала меня таким какой я есть. Спасибо за воспитание, ты вырастила настоящего мужчину. Спасибо за жизнь.

ТАТЬЯНА

Это особенный день для всей матерей. Я хочу тебя поздравить с этим праздником. Знай, ты у меня самая лучшая. Я тебя люблю.

ЮЛИЯ

Мама – это самый важный человек во всем мире. Я поздравляю всех женщин: будущих и настоящих мам. Желаю всем здоровья, счастья и уважения своих детей. Своей маме хочу сказать спасибо за жизнь. Твои борщи самые вкусные, твои советы самые дельные и твоя забота самая теплая.

ТАТЬЯНА

Дорогая мама, я поздравляю тебя с Днем матери. Желаю тебе всегда оставаться примером для всех своих детишек. Желаю, чтобы ты всегда нас поддерживала, дарила свою любовь и направляла нас по жизни. Я тебя люблю.

КСЕНИЯ

Мамочка, я хочу сказать тебе спасибо за твое добро, тепло и внимание. Я тебя очень люблю!