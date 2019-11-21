2019-11-21T12:24:55+03:00
Общество

На Урале перевыполнили план по улучшению городской среды

Показатели достигли 121,6%
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области досрочно выполнены целевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого проводится благоустройство общегородских пространств. На сегодняшний день показатели достигли 121,6%.

Работа по формированию городской среды в регионе идет с 2017 года, за прошедшее время многие уральские города изменились в лучшую сторону – здесь модернизировали и восстановили 118 общественных и 269 дворовых территории.

- Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что качество жизни людей должно повышаться повсеместно. Современные условия для досуга и отдыха должны быть в равной степени доступны для всех уральцев, независимо от того, живут ли они в городе или в сельской местности, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 2018 году в проекте принял участие 41 уральский муниципалитет, в 2019 году – 51, а на 2020 год заявились уже 60 территорий, на рассмотрение отправили больше 200 дизайн-проектов.

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