2019-11-21T11:48:53+03:00
Общество

Как на Урале улучшают экологию: первые итоги года

Главная задача – обеспечить свердловчан чистой водой и воздухом
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подводит первые итоги 2019 года по национальному проекту «Экология».

В этом году проводятся работы по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом. Кроме этого, создается проектная документация по экологической реабилитации озера Шарташ в Екатеринбурге и ищут подрядчика для разработки проекта реабилитации Северского водохранилища.

В министерство природных ресурсов и экологии России направлены на согласование проекты по расширению парков «Река Чусовая» и «Бажовские места». В Нижнем Тагиле согласовали место размещения дополнительной автоматической станции контроля за загрязнением воздуха в рамках проекта «Чистый воздух».

Чтобы сохранить леса Свердловской области, в распоряжение Уральской базы авиационной охраны лесов поступили 148 единиц лесопожарной техники из 158 единиц. Речь идет о тракторах, УАЗах, бульдозерах и автобусе.

Также в настоящее время поставляются бензопилы, резервуары для воды и мотопомпы. Их поставят в полном объеме до конца этого года. Также с начала года лес в объеме 104% от плана восстанавливается искусственным путем с помощью семян хвойных деревьев, которых высадили в объеме 800 килограммов.

Всего до 2024 года на национальный проект «Экология» в Свердловской области из местной казны потратят около 1,7 миллиарда рублей.

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