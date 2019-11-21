Открыл газ и угрожал взорвать дом: ночью в Екатеринбурге задержали пьяного «террориста»

В ночь с 20-го на 21-го ноября жильцы четырехэтажки на Предельной,10 почувствовали резкий запах газа. Обеспокоенные жители дома сразу позвонили по номеру 112.

Соседи быстро смекнули из какой квартиры идет газ. Там живет 60-летний Александр, который постоянно терроризирует жильцов.

- Он регулярно напивается у себя в квартире, а потом не дает людям спать. Становится буйным. Ему уже не раз вызывали полицию, но они с ним ничего не могут сделать. В этот раз он закрылся у себя в квартире и говорил, что взорвет весь дом, - рассказывает «КП-Екатеринбург» соседка буйного мужчины по имени Виктория.

К счастью, трагедии удалось избежать.

На место примчались полицейские и экстренные службы. Но эвакуация жильцов не понадобилась.

Силовики довольно быстро проникли в квартиру. Полицейские сразу выключили газ. Как и предполагали соседи, хозяин квартиры был пьяный.

Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в правоохранительных органах.

- Мужчина ранее не судим. Официально нигде не работает. Сейчас его направили в психиатрическую лечебницу, - рассказал наш собеседник.

Впрочем, в полиции информацию о том, что мужчина хотел взорвать дом опровергают. Хотя и подтверждают, что в его квартире пришлось перекрыть газ.

- В настоящее время полицией в отношении гражданина, злоупотребляющего спиртным, направлены сведения в органы здравоохранения для применения к нему мер медицинского характера. Сотрудники газовой службы ограничили доступ газа в квартиру, где проживает мужчина, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.