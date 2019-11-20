«Мы вас зашьем, и будете как девочка»: екатеринбурженка во время родов потеряла 2,5 литра крови

Жительница Екатеринбурга Анна пытается добиться, чтобы на врача, который принимал у нее роды, завели дело. Она считает, что гинеколог проявил халатность и допустил врачебные ошибки. По итогу двух операций Анна потеряла 2,5 литра крови и едва не рассталась с жизнью. Сейчас из-за многочисленных швов ей нельзя, заниматься спортом, поднимать тяжести и жить полноценной жизнью. Она пишет обращения в Минздрав, СК и прокуратуру, но пока результатов это не дало и врач продолжает работать в той же больнице.

«ОКАЗАЛИСЬ РАЗОРВАНЫ РОДОВЫЕ ПУТИ»

4 июня Анну госпитализировали в «Екатеринбургский клинический перинатальный центр». В больнице у нее диагностировали осложнения и назначили преждевременные роды на следующий день.

- Поскольку роды были назначены внезапно, не было возможности выбрать роддом, врача и акушерку, - объясняет Анна в разговоре с «КП-Екатеринбург».

Роды выдались непростые. Чтобы достать ребенка врач-гинеколог Александр Егоров использовал специальные щипцы.

- По идее, он должен был сделать эпизиотомию (так называют хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. Его делают, чтобы ребенок избежал травм во время сложных родов. - Прим.Ред.). Но он этого не сделал, - рассказывает Анна. – В итоге, когда ребенка вытащили, у меня оказались разорваны родовые пути. И он меня с этими разрывами оставил. Долго пытался зашить, но нормально это сделать у него так и не получилось. Тогда я потеряла почти литр крови (960 миллилитров).

Чтобы возместить кровопотерю, Анне предложили влить донорскую кровь. Но женщина испугалась, что вместе с ней попадет инфекция и отказалась. А тем же вечером ей стало плохо, она упала и потеряла сознание. Ей ничего не оставалось, как согласиться на переливание. А уже после этой процедуры проявились последствия первой операции: начались сильные боли, открылось кровотечение. Врачи настояли на второй операции.

ПЯТЬ ЧАСОВ ОПЕРАЦИИ И ПОЛТОРА ЛИТРА КРОВИ

- Мне сделали лишь местный наркоз во время которого я понимала, что делают и говорят врачи. Мой доктор Александр Егоров опять пытался меня зашить, но не мог. Я лежала и слышала, как там у меня лязгали инструменты. При этом активно шло кровотечение. В итоге Егоров опять не смог меня зашить и прекратил операцию, - вздыхает Анна.

Поскольку она была в сознании, то спросила врача, почему он остановился.

- Он мне ответил, что ждет начмеда. Сказал: «У вас там такая большая гематома, я не знаю, что делать». За это время приходили другие врачи-гинекологи. Смотрели, ужасались и уходили, - вспоминает девушка.

По словам Анны, заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Сергея Агафонова пришлось ждать около полутора часов. Все это время Анна находилась на операционном столе. Когда врач Агафонов приехал, то начал зашивать роженицу.

- Пока он меня зашивал (это длилось часа полтора) он спрашивал у Егорова, где у него щипцы, которые прижигают кровь, - продолжает Анна. - Он отвечал, что вообще ими не пользуется. В итоге их принесли. Агафонов начал перешивать и говорил Егорову: «Ты делаешь такие швы, которые вообще нельзя делать, на Западе они вообще запрещены». Еще Агафонов сетовал, что ему за половиной отделения приходится перешивать сосуды и разрывы пациенток. В итоге вся операция со всеми ожиданиями заняла пять часов и полтора литра кровопотери!

Также девушку возмутили некоторые высказывания врача Егорова.

- Он говорил: «Сейчас мы вас зашьем и будете, как девочка. Меня это очень возмутило. Как будто я пришла к нему не на роды, а на операцию по «пластике».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/744775" frameborder="0"></iframe> Женщина требует привлечь к ответственности акушера за врачебную ошибку.Алексей БУЛАТОВ

После операции Анну перевезли в реанимацию. На следующий день роженице опять перелили донорскую кровь. Она вспоминает, что пока находилась в палате, к ней три раза приходил замглавного врача по акушерству и гинекологии Сергей Агафонов. Девушка считает, что врач хотел загладить вину за своего коллегу. По словам Анны, если бы не Агафонов, то она бы умерла от кровопотери на операционном столе.

У девушки целая стопка документов от разных ведомствФото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛА ДЕНЬГИ ЗА РОДЫ

В роддоме она пролежала семь дней. Потом ее перевили в 7-ю городскую больницу – в специализированное отделение для женщин с родовыми травмами. Там Анна пролежала 17 дней.

- Больница пытается скрыть ошибки Егорова, - настаивает женщина. - Например, то, что он не сделал надрезы, при которых ребенок бы мог легко выйти. Поскольку это хирургические надрезы, то они заживают быстро, а если это родовые разрывы, внутренние органы могли просто выпасть.

По словам Анны, она не просила больницу вернуть ей деньги за услуги, но «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» добровольно перевел роженице около 60 тысяч рублей, которые она заплатила. Девушка считает, что таким способом больница хотела «замять» конфликт. Но Анну это не устроило.

Девушка написала заявление в Следственный комитет. Она посчитала, что в действиях Александра Егорова была халатность. Но Анна уверяет, что ее делом никто не занимался. Поэтому она написала жалобу в Управление СКР по Свердловской области (все документы есть в распоряжении редакции. Ред.), а потом в прокуратуру.

«ЭТО НЕЛЬЗЯ СПРОГНОЗИРОВАТЬ»

Также Анна написала заявление в Горздрав. Оттуда ей пришел ответ, что врачебная комиссия не нашла нарушений в действиях Александра Егорова.

Врач уверяет, что сделал все правильно. Фото: соцсети

Сам Александр Егоров уверяет, что все сделал правильно.

- Роды это тяжелый момент, бывают осложнения. В этом случае было угрожающее состояние плода. Поэтому оперативные вагинальные роды были применены абсолютно обоснованно. У этой пациентки изначально была большая анемия и риск того, что при кровопотере будет отек, - подчеркнул врач в разговоре с «Комсомолкой».

Также гинеколог объяснил, почему не смог спрогнозировать кровотечение, которое началось после родов:

- Существует такое понятие, как внутренний надрыв. Он проявляется тем, что происходит набухание гематомы. Его нельзя спрогнозировать.

В присутствии в операционной Сергея Агафонова Егоров тоже не видит ничего странного.

- Он заместитель главного врача. Если у пациента случается большая кровопотеря или есть большая гематома, то его обязательно ставят в курс. Поскольку он был в городе, то он посчитал нужным приехать. Это нормальная практика, - уточнил Александр Егоров.

Также врач рассказал, что его вызывали в районный СК. Но после объяснений врача у следователей вопросов в нему не осталось.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Комсомолке» рассказали, что следователи передали материалы проверки по этому делу в полицию. Оперативно получить комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.