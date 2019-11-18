Залил видео на Youtube и разбросал листовки: в Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови

В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови. Он опубликовал видео на Youtube, в котором заявил, что готовит теракты. Один из взрывов, по его словам, должен был произойти через два дня. Он озвучивает, что готовился к нему полтора месяца. Также он говорит, что его зовут Григорий Сидорин и называет свои паспортные данные. Кроме того, на видео он утверждает, что если его задержат раньше 20-го ноября, то взрывы произойдут в других 36 зданиях города. Ссылку на видео и угрозу взорвать Храм на Крови он напечатал на листовках, которые раскидал по городу. Мужчину уже задержали.

- По итогам проведенной силовиками проверки могу сказать, что в реальности никакой угрозы людям и самому зданию Храма на Крови не было. Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма с нашими боевыми партнерами из регионального управления ФСБ при силовой поддержке борцов ОМОН из Росгвардии задержали горе-шутника по месту жительства. Сейчас органы внутренних дел намерены решить вопрос об удалении распространенного видеоролика из канала Youtube, где он появился изначально. Этот вопрос будет решаться по итогам экспертизы, - рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, при опросе родственники пояснили, что в последнее время задержанный стал проявлять признаки неадекватного поведения. Поэтому не исключено, что ему придется пройти медицинское обследование. Сейчас с мужчиной работают сотрудники МВД и ФСБ.