Представляется афганцем и генералом: уралец устроил стрельбу на улице своего поселка

Уралец устроил стрельбу на улице своего поселка Коптяки в Среднеуральском городском округе. Мужчина стрелял из машины, когда разъезжал по Центральной улице в среду вечером. По словам очевидцев, стрельбу он устраивает уже не первый раз. Соседи боятся, что мужчина может обидеть детей, потому что он живет недалеко от местной школы. Они же рассказали, что стрелок ведет себя странно - представляется то ветераном-афганцем, то за генералом. В полиции отрицают, что стрелок может относиться к силовым структурам.

Жители поселка, видившие стрельбу, сразу после стрельбы пошли в полицию. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что сообщение о стрельбе от местных жителей действительно поступало. На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Информацию, которую передали соседи, сейчас проверяют сыщики уголовного розыска и участковые.

- Анализируются съемки с камер видеонаблюдения, опрашиваются местные жители на предмет установления очевидцев произошедшего, выясняется личность гражданина, устроившего переполох. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.